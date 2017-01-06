افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور)
نشرت ادارة المول صورا له وتظهر حالة الازدحام البشرية الكثيفة .
الجمعة 06 يناير 2017 07:38 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
افتتح في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة احد اكبر المولات التجارية الضخمة في حين لاتزال مدينة عدن تعاني اغلاقا قسريا لمولها الوحيد منذ بداية الحرب قبل حوالي عامين .
وافتتح في صنعاء يوم الجمعة مول سماء مول بحضور ومشاركة الالاف من المواطنين .
ونشرت ادارة المول صورا له وتظهر حالة الازدحام البشرية الكثيفة .
وتعاني عدن منذ عامين انعدام أي مول تجاري حقيقي في المدينة عقب مواصلة اغلاق المجمع التجاري المركزي الوحيد فيها "عدن مول".
تعليقات القراء
238960
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الجمعة 06 يناير 2017
ناصح | الجنوب العربي
هذه رسالة موجهة لكل جنوبي حر بأن لا يصدق أخبار من يقول قادمون يا صنعاء ويكون له موقف ممن يلعب في الجنوب من تحت الطاولة ليعيده مرة أخرى إلى باب اليمن .
238960
[2] مشكلتنا الحكومة الفاسده
الجمعة 06 يناير 2017
مواطن | الوطن الجريح
الحكومة وبما تسمى بالشرعية ماذا تنتظر منهم الخدمات في عدن وباقي المحافظات متردية الامن والمطار مغلق والتلفزيون والاذاعة والمستشفيات ومرافق العمل متعطله هم هؤلاء الهبر والسرقة وقتل الشباب وبقاء الوضع كما هو لانهم مش ضامنين مستقبلهم وبس والله مع الشعب الفقير والمغلوب على امره ونحن نشكي ونبكي على المواطنين ازاحة هؤلاء الفاسدين وبتسير الامور ولكن اذا بقينا معتمدين عليهم فعلينا السلام ونحن نتصارع على المناطقية المقيته ونبذ الاخرين هذه هي مشكلتنا وتعدد الولاءات الحزبية التي همهم الوصول الى السلطه فقط المهم علينا التحرك ضد تجار الحروب والفاسدين وتشكيل حكومة انقاذ مصغره من ذوي الخبره والمختصين ليس من الجهله والبدء بتصليح الامور وانعاش الاقتصاد واخراج البلاد والعباد من هذا الوضع القاتل قبل فوات الآون الله ولي التوفيق
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