افتتاح مول ضخم بصنعاء المحاصرة وعدن المحررة لايزال مولها الوحيد مغلق (مصور)

افتتح في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة احد اكبر المولات التجارية الضخمة في حين لاتزال مدينة عدن تعاني اغلاقا قسريا لمولها الوحيد منذ بداية الحرب قبل حوالي عامين .

وافتتح في صنعاء يوم الجمعة مول سماء مول بحضور ومشاركة الالاف من المواطنين .

ونشرت ادارة المول صورا له وتظهر حالة الازدحام البشرية الكثيفة .

وتعاني عدن منذ عامين انعدام أي مول تجاري حقيقي في المدينة عقب مواصلة اغلاق المجمع التجاري المركزي الوحيد فيها "عدن مول".

المزيد في أخبار وتقارير صحفي بحزب صالح يتهم الحوثيين بالتأمر على الجيش قال الصحفي في حزب المؤتمر،علي الشعباني،أن وزارة المالية في صنعاء رفضت أن تصرف مخصصات ورواتب وزارة الدفاع . وفسر الشعباني ذلك بالمؤامرة على الجيش في أشارة للحوثيين الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية واحدة لفعالية التصالح والتسامح الجنوبية بعدن عقد عصر الجمعة بمنزل محافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي والوكيل علي هيثم الغريب لقاء ضم رؤساء ونواب اللجان التحضيرية بفعالية ذكرى التصالح والتسامح . وضم اللقاء تكريم عدد من جرحى المقاومة الجنوبية بالقاهرة كرمت جامعة الشعوب العربية بالقاهرة يوم الجمعة عدد من جرحى المقاومة الجنوبية على جهودهم التي بذلت ومن اجل تحرير الجنوب ومكافحة الارهاب, وفي الحفل الذي اقيم بهذه

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