مصدر حكومي : الاموال الحكومية التي طبعت في روسيا وصلت إلى عدن
الجمعة 06 يناير 2017 06:32 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر حكومي ان 200 مليار ريال يمني والتي طبعت في جمهورية روسيا الاتحادية وصلت مدينة عدن فجر يوم الجمعة.
واوضح المصدر لـ"عدن الغد" ان الاموال التي طبعت في روسيا وصلت منها يوم الجمعة 200 مليار ريال .
واكد المصدر ان الاموال نقلت من مطار عدن عقب وصولها على متن طائرة خاصة صوب البنك المركزي اليمني بعدن .
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