المقاومة الجنوبية بجبهة المحاولة تحقق انتصارات واستشهاد ثلاثة من افرادها

قالت مصادر ميدانية خاصة لعدن الغد من جبهة المحاولة ان المقاومة الجنوبية بالجبهة الغربية سيطرت اليوم على مواقع كانت تحت سيطرة قوات موالية للحوثيين وصالح بجبهة المحاولة بجبال صنفة.

واضافت المصادر ان المعارك اشتدت اليوم بين القوات الموالية للحوثيين وصالح والمقاومة الجنوبية بالمنطقة القريبة من المندب في جبال صنفة .

واشار مصدر ميداني اخر ان المقاومة الجنوبية بمضاربة لحج بجبهة المحاولة بقيادة عبدربه المحولي شنت اليوم هجوما على مواقع كانا تسيطر عليها قوات الحوثيين وصالح

منوهة الى سقوط احمد زهير المحولي و وضاح علي محمد الحرق ومعمر احند الجافر شهداء بعد معركة وصفت بالعنيفة وجميعهم من ابنا المحاولة بالمضاربة كما افادت المصادر.

هذا وسقط خلال الاشتباكات جريح في صفوف المقاومة الجنوبية يدعئ مجيد محمد احمد الحكال المحولي كما قالت المصادر.

حيث تم نقل الجريح لاحد مشافي عدن لتلقي العلاج ولاتزال الجبهة في اشتباكات من وقت لاخر بالجبهة الغربية.

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