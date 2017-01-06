لجنة شئون الأسرى في الهيئة الشعبية الجنوبية تناقش الخطوط العريضة لمهامها

ناقشت لجنة شؤون الأسرى في الهيئة الشعبية الجنوبية (الإئتلاف الوطني الجنوبي) الخطوط العريضة وخطة عمل اللجنة والتي ستبدأ بإعلان قنوات تواصل لتلقي البلاغات والمعلومات عن الأسرى من ذويهم ومن الجهات والمنظمات الإنسانية التي سبق لها التعاطي مع هذا الملف ومن لديها أية معلومات تتعلق بالأسرى بهدف الحصول على إحصائية تقريبية لعدد الأسرى وذلك خلال الأسبوع القادم تلبية لطلب جهات أممية كانت قد تواصلت مع رئيس الهيئة بعد إعلان قرار تشكيل لجنة الأسرى وقبل انقضاء 24 ساعة على صدوره .

جاء ذلك في تصريح صحفي للقاضي ناصر أحمد باعامر رئيس لجنة شؤون الأسرى المعلنة في الأول من يناير الحالي بقرار رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية الدكتور عمر عيدروس السقاف بمناسبة يوم الأسير الجنوبي الذي صادف نفس التاريخ .

وقال إن رئاسة اللجنة وعدداً من أعضاءها قد عقدوا لقاءين مع رئيس الهيئة منذ إعلان تشكيل اللجنة كان الأول في الثالث من يناير والثاني مساء أمس الخميس لمناقشة الخطوط العريضة لخطة العمل وقد اطلعنا رئيس الهيئة على مجمل الأصداء الإيجابية الواسعة داخليا ً وخارجياً للقرار والتواصلات التي تمت بعد صدوره مع العديد من القوى والشخصيات والمنظمات وفي مقدمتها تواصل ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإشادته ومباركته لتلك الخطوة الهامة الموفقة المتمثلة بإعلان اللجنة التي تضم نخبة متميزة من نخب المجتمع يتقدمهم كوكبة من رجال القضاء والقانون وأبدى مشكوراً استعداد المفوضية للتعاطي الإيجابي مع اللجنة وتكامل جهودهما نحو تحقيق الهدف المشترك والعمل سوياً لاستكمال ما شرعت به المفوضية سابقاً وهو ما رحب به رئيس الهيئة د . عمر السقاف بكل سرور وسعادة .

واوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى أنه سيتم الإعلان عن أسماء وأرقام هواتف عدد من أعضاء اللجنة لتلقي المعلومات وسيعقد في الأسبوع القادم لقاء موسع لأعضاء اللجنة بإشراف رئيس الهيئة لمناقشة مختلف الأمور ووضع خطة عمل شاملة ومتكاملة وتوزيع المهام كما سيتم التواصل مع الأخ محافظ عدن ورئاسة الجمهورية والوزراء لإيضاح عمل اللجنة والاتفاق على كيفية التنسيق معهم لتسهيل عملها وفقاً لما نص عليه القرار وطلب مساعدتهم في توفير مقر للجنة لتسيير أعمالها .

وأفاد قائلاً : واستناداً للفقرة (ط) من القرار المخولة لرئيس اللجنة الحق في الاستعانة بمن تقتضيه الضرورة من أعضاء الهيئة أو خارجها فإننا قد رفعنا إلى رئيس الهيئة مقترحاً بإضافة 11 عضواً من أعضاء القيادة العامة للهيئة إلى قوام اللجنة ليصبح عددها (77) بدلاً عن (66) عضواً وعضوه سيصدر بهم رئيس الهيئة قراراً تكميلياً في وقت لاحق .

واختتم القاضي ناصر باعامر تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لرئيس الهيئة والثناء على جهوده وحكمته وثقته ، مؤكداً على انه لن يألو جهداً وأعضاء لجنته في العمل المخلص والجاد لتحقيق الهدف والمهمة التي تشرفوا بتكليفهم بها وأنهم رهن إشارة قيادة الهيئة في تنفيذ أي مهام تعود بالخير على شعبنا ووطننا ، كما شكر وسائل الإعلام والإعلاميين من أعضاء اللجنة والهيئة على دورهم المتميز والمخلص .. وأعرب عن ثقته بأنهم سيضطلعوا بدورهم الريادي في إنجاح مهمة اللجنة الإنسانية لإنهاء معاناة الأسرى وذويهم وطالب كل المواطنين والجهات المعنية للتعاون مع اللجنة للإسراع بتزويدها بما لديهم من معلومات عن الأسرى لتسريع المهمة .

* من فضل حبيشي

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