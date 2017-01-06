استقبل معالي الأستاذ خالد محفوظ بحاح مستشار رئيس الجمهورية - نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق - الشيخ طارق علي بن محفوظ رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت في المهجر بالمنطقة الغربية والوفد المرافق له ، وجرى تبادل الأحاديث الودية واستعراض ماتشهده الساحة الحضرمية بشكل خاص واليمنية عموما في ظل الأزمات المتلاحقة التي أجبر شعبنا على معاصرتها والتعايش معها وبذل المزيد من المحاولات والأساليب المدروسة لمعالجاتها والخروج منها بفوائد للشعب والوطن .

وتأتي زيارة الشيخ بن محفوظ لمعالي الأستاذ بحاح في إطار إهتماماته العامة بتبادل الآراء والأفكار والرؤى نحو تعميق المزيد من أواصر الإرتباط الوثيق بينه وبين رجالات حضرموت وقياداتها في مختلف المجالات.

وقد رحب معالي الأستاذ بحاح بالزيارة وأبدى استعداده للوقوف إلى جانب شباب الوطن في تطلعاتهم المشروعة وطموحاتهم العالية المنبثقة عن روح الحرص والإهتمام لدى الجميع .

كما تم الحديث باستفاضة عن مايمكن تقديمه للوطن مع تكثيف الحرص على أن تتسم كل الجهود بالجد والمصداقية والإخلاص ووحدة الكلمة والصف وعدم الإنجرار خلف الأمزجة والأهواء المضرة بمصالح وسمعة الوطن والمواطن في الداخل والخارج.

وقد رافق الشيخ بن محفوظ في زيارته لمعالي الأستاذ بحاح الأساتذة رياض باشراحيل وعقيل بالربيعة وعدنان بن عفيف .

المزيد في أخبار وتقارير الشيخ طارق بن محفوظ يلتقي بمعالي الأستاذ خالد بحاح استقبل معالي الأستاذ خالد محفوظ بحاح مستشار رئيس الجمهورية - نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق - الشيخ طارق علي بن محفوظ رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت باشراحيل : سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز قال الزميل محمد هشام باشراحيل والذي عين يوم الخميس مستشارا لوزير الإعلام مطهر الارياني انه سيبذل قصار جهده لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في الجيش يعيد اصدار صحيفته بعدن عقب توقف دام أعوام عاود الجيش اصدار صحيفته الخاصة به بمدينة عدن عقب توقف دام عقود . واصدرت دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية عددها الجديد من صحيفة "الجيش" في حلة جديدة. ويرأس