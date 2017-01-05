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الجيش يعيد اصدار صحيفته بعدن عقب توقف دام أعوام

الخميس 05 يناير 2017 10:59 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

عاود الجيش اصدار صحيفته الخاصة به بمدينة عدن عقب توقف دام عقود .

واصدرت دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية عددها الجديد من صحيفة "الجيش" في حلة جديدة.

ويرأس تحرير الصحيفة الحكومية الزميل علي منصور احمد .

وكتب منصور على صفحته بالفيس بوك موضحا حول معاودة اصدار الصحيفة بالقول :" منذ أن أبلغت رسميا في (الاول من يناير 2017م) من قبل القيادة السياسية والعسكرية ممثلة في شخص الصديق والاخ العزيز القائد المخضرم اللواء الركن أحمد سيف محسن المحرمي نائب رئيس الاركان العامة , بتولي مهمة قيادة دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة وصحيفة الجيش الوطني والبدء بتفعيل عملها من العاصمة عدن , بكامل شعبها واداراتها وفروعها وترتيب اوضاع كادرها القيادي والمهني واستعادة كافة مقراتها وأصول ممتلكاتها .

 

عقدنا سلسلة لقاءات مع أهم أقسامها وكوادرها القيادية المقتدرة والناشطة , بدء بشعبة الاعلام والصحافة وشعبة المطابع وشعبة الموسيقى والشعبة الادارية والمالية (الفرقة النحاسية) ولمسنا تجاوبا ايجابيا وحماسا منقطع النظير من قبل الجميع .. يبشر ببداية موفقة بأذن الله.

وغدا سيصدر العدد (صفر) التجريبي من مجلة الجيش الوطني .


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الجيش يعيد اصدار صحيفته بعدن عقب توقف دام أعوام
عاود الجيش اصدار صحيفته الخاصة به بمدينة عدن عقب توقف دام عقود . واصدرت دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية عددها الجديد من صحيفة "الجيش" في حلة جديدة. ويرأس




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