5 شهداء و12 جريح من المقاومة بباب المندب بقصف صاروخي للحوثيين

استشهد 5 من أفراد المقاومة والجيش الوطني بمنطقة باب المندب واصيب 12 يوم الخميس اثر قصف صاروخي نفذته القوات الموالية لصالح والحوثيين واستهدف موقعا للجيش والمقاومة الجنوبية .

وقال مصدر في الجبهة لعدن الغد ان القوات الموالية للحوثيين اطلقت 3 صواريخ توشكا استهدفت باثنين منهما معسكرا للجيش الإماراتي وواحد استهدف مواقع المقاومة الجنوبية والجيش الوطني .

وتمكنت دفاعات صاروخية خاصة بالجيش الإماراتي من تفجير هذه الصواريخ في الجو في حين اصاب الصاروخ الذي استهدف القوات الجنوبية هدفه وقتل 5 من الجنود واصاب 12 .

ونقل المصابون إلى مستشفيات عدة بعدن لتلقي العلاج .

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