غالب : الحديث عن تمكن أبناء تعز من السيطرة على الجنوب قبل الوحدة فيه اضعاف للجنوبيين أنفسهم
كان "غالب" يتحدث في فعالية سياسية اقامها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية يوم الخميس حول مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب .
الخميس 05 يناير 2017 08:53 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
قال القيادي في الحراك الجنوبي "يحيى غالب الشعيبي" ان الأحاديث التي يطلقها البعض عن هيمنة كان يملكها بعض التيارات السياسية التي قدمت محافظة تعز شمال اليمن واستقرت بعدن قبل الوحدة فيه مخالفة كبيرة للواقع .
وكان "غالب" يتحدث في فعالية سياسية اقامها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية يوم الخميس حول مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب .
وأكد "غالب" ان الأصوات التي تذهب إلى تحميل أبناء تعز مسئولية جزء من الصراعات السياسية في الجنوب قبل الوحدة في اضعاف للجنوبيين أنفسهم مؤكدا ان الصراعات السياسية تتحملها كل الأطراف التي شاركت في مرحلة ماقبل الوحدة .
وقال "غالب" ان مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب يجب ان تعزز مشيدا بهذه التجربة التي وصفها بالعظيمة .
تعليقات القراء
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[1] حضرموت
الخميس 05 يناير 2017
صالح الجابرى | المكلا
يعنى أفكار الحزب الاشتراكى حيه عادها ماماتت الرجال مشيد بالتجربه عنبودالوجه والله لو تشرق الشمس من الغرب ما راح تحكمونا خاصه هده الوجوه القبيحه الدى هي السبب ما نعانيه هم أساس مشاكلناكلها من 67 ومن ثم يكون عفاش وجرائم عفاش اخف من جرئمهم لانهم هم السبب لعنه
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[2] الحقائق ليس فيها أي إضعاف للجنوبيين
الخميس 05 يناير 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
معروف أن الرفاق الجنوبيين في دولة (ج ي د ش) قد تقاتلوا فيما بينهم، وصفوا بعضهم بعضا جسدياً في 1969م و 1978م و 1986م، بينما الرفاق الشماليون، وأغلبهم من تعز، قد إعتلوا أكبر المناصب في السلطة، وأكبرهم كان الرفيق (عبدالفتاح إسماعيل) الذي أصبح أمينا عاماً للحزب الإشتراكي ورئيساً للدولة، ويُقال أن الرفيق (فتاح) هو الذي قتل الرئيس الجنوبي المحبوب (سالمين).. ولا عيب أبداً في التذكير بمساوئ السياسة الطفولية المتحمّسة والغبية للحزب الإشتراكي اليمني، تلك السياسة التي جرجرت الشعب الجنوبي إلى باب اليمن، والوقوع في مستنقع الوحدة اليمنية، حيث القبلية والجهل والتخلف.. وإني أذكر أن قيادات في الحراك الجنوبي، في بدايته، كانت ستقع فيما وقع فيه الرفاق الجنوبيون من غفلة وإنخداع بالتعزيين، حيث كانوا يلتفون حول الثورجية اليمنية الشمالية الإصلاحية (توكل كرمان)، ولكن شباب الحراك الجنوبي إكتشف خداع ومكر الثورجية (كرمان)، التي قالت للحراكيين بعد ثورة التغيير اليمنية الشمالية، قالت، بكل وقاحة وجحود (على الحراك الجنوبي الآن أن ينضم لثورة التغيير اليمنية)، وكان يمكن للحراك الجنوبي أن ينخدع بكلام كرمان، ولكن شباب الحراك الواعي كشف خداع ومكر كرمان، وقالوا لها بصراحة، ثورة الحراك تختلف عن ثورة التغيير اليمنية، فلثورة الحراك الجنوبي هدف يختلف عن هدف ثورة التغيير اليمنية، وكان الفراق، ولم تعد كرمان تؤيّد الحراك الجنوبي، بل أنها أصبحت من أكبر أعداء الحراك الجنوبي.. لا ضرر أبداً من نقد السياسات القديمة التي أدت إلى ضياع دولة الجنوب وإحتلالها من قِبل اليمن الشمالي، بل على العكس، فإن ممارسة النقد البنّاء، حتى وإن كان جارحاً، سيؤدي على حماية الثورة من خداع ومكر اليمنيين الشماليين الذين يريدون أن يعيدوا غزو بلادنا وإحتلالها من جديد.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
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[3] كلامك عين الصواب
الخميس 05 يناير 2017
علاء | عدن
فمن يقول ذلك يهين الجنوبيين ..وكتعزي اقول كلامك هو الصح ..ويكفي اهانة الجنوبيين في ترديد ذلك الكلام ..وتحياتي
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