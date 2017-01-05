غالب : الحديث عن تمكن أبناء تعز من السيطرة على الجنوب قبل الوحدة فيه اضعاف للجنوبيين أنفسهم

كان "غالب" يتحدث في فعالية سياسية اقامها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية يوم الخميس حول مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب .

قال القيادي في الحراك الجنوبي "يحيى غالب الشعيبي" ان الأحاديث التي يطلقها البعض عن هيمنة كان يملكها بعض التيارات السياسية التي قدمت محافظة تعز شمال اليمن واستقرت بعدن قبل الوحدة فيه مخالفة كبيرة للواقع .

وكان "غالب" يتحدث في فعالية سياسية اقامها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية يوم الخميس حول مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب .

وأكد "غالب" ان الأصوات التي تذهب إلى تحميل أبناء تعز مسئولية جزء من الصراعات السياسية في الجنوب قبل الوحدة في اضعاف للجنوبيين أنفسهم مؤكدا ان الصراعات السياسية تتحملها كل الأطراف التي شاركت في مرحلة ماقبل الوحدة .

وقال "غالب" ان مسيرة التصالح والتسامح في الجنوب يجب ان تعزز مشيدا بهذه التجربة التي وصفها بالعظيمة .

المزيد في أخبار وتقارير الشيخ طارق بن محفوظ يلتقي بمعالي الأستاذ خالد بحاح استقبل معالي الأستاذ خالد محفوظ بحاح مستشار رئيس الجمهورية - نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق - الشيخ طارق علي بن محفوظ رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت باشراحيل : سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز قال الزميل محمد هشام باشراحيل والذي عين يوم الخميس مستشارا لوزير الإعلام مطهر الارياني انه سيبذل قصار جهده لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في الجيش يعيد اصدار صحيفته بعدن عقب توقف دام أعوام عاود الجيش اصدار صحيفته الخاصة به بمدينة عدن عقب توقف دام عقود . واصدرت دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية عددها الجديد من صحيفة "الجيش" في حلة جديدة. ويرأس

تعليقات القراء







