السفير مارم يعفي المواطنين من الرسوم غير القانونية
الخميس 05 يناير 2017 08:31 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص :
القاهرة (عدن الغد) خاص :
قام السفير الدكتور محمد مارم بتفقد سير العمل في القسم القنصلي بسفارتنا بالقاهرة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها القسم للمواطنين اليمنيين والتقى العاملين بالقنصلية ومجموعة من المواطنين.
وأكد مارم مجددا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم عمل القسم القنصلي ووجه بعدم تحصيل اي رسوم خارج الرسوم القانونية المقررة بلوائح العمل القنصلي وتحصيل الرسوم بسندات رسمية او طوابع بالنسبة للتصديقات.
ووعد مارم بدعم كل جهود القسم القنصلي بما يحقق مصلحة المواطنين اليمنيين وتسهيل معاملاتهم.
تعليقات القراء
238833
[1] كفاكم!
الخميس 05 يناير 2017
اليزيدي | الجنوب العربي
كفاكم تلميعا لشخص الدكتور مارم ، ما بقي إلا ان تنشروا مواعيد الأكل والنوم لديه. هناك العديد من السفراء والمسؤولين بإمكانكم تتبع أخبارهم ، وإذا كان الدكتور مارم نشط في إرسال تحركاته إليكم فهذا لا يعني أن تكونوا بوق إعلامي لكل ما يرسل لكم ، ليس ضغينة أو كره تجاه الدكتور مارم بل أشد على عضديه المضي بالعمل في خدمة المواطن إلى الأمام لكن التطبيل الكاذب يصنع الفساد و يزور الصورة لدى العامة
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