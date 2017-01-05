السفير مارم يعفي المواطنين من الرسوم غير القانونية

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر فهد الشليمي ( شعب الجنوب شعب عظيم ) في اتصال هاتفي مع الأخ د/ فهد الشليمي صباح هذا اليوم وكالعادة ناقشنا مع الدكتور فهد الشليمي آخر

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ المُكَلَّا غَيْر..ومنها بشائر الخير ادخلوا المكلا بسلام آمنين.. هذا هو الانطباع الأول الذي يلمسه الزائر لحضرموت وعاصمتها المكلا..وهذا ما

علي سالم بن يحيى (النمساوية) واللغز الكبير! بينما تسعى السلطة المحلية في محافظة شبوة لفرض سيطرتها على القرار، وما يدور في دهاليز الشركات النفطية

صالح شائف لجنة بن عرب وخطورة ما توصلت إليه .. فهل من يتعظ ؟! حذرنا وغيرنا كثيرون من خطورة الإعلام المفتوح غير الخاضع لٱي نوع من ٱنواع الرقابة وغياب المسؤولية بسبب عدم

سعيد النخعي الواقع السياسي الجنوبي بين المأمول والمعمول الأحزاب هي أرقي طريقة للعمل السياسي ، وهي وسيلة من وسائل إشباع حاجات الإنسان ، من خلال حرية التعبير ، واحترام

عبد الرحمن الخضر السفير (علي العياشي) رجل أحدث تغيير في زمن الفساد كتبنا كثير عن الأوضاع وتطرقنا إلى مواضيع كنا مجبرين أن نتطرق في أكثرها إلى سوء الأوضاع التي نعيشها والفساد

محمد بالفخر رسالة سلام برغم قدم المثل العربي ( اٌكِلتُ يوم اٌكِلَ الثور الابيض ) وكثرة تداوله الا انه يحمل مدلولات وجوامع نصح تفوق

أحمد محسن أحمد أما إنها و الله مهزلة ؟! إحترت فيما قرأته في هذه صحيفة عدن الغد وفي عددها رقم (1170) يوم الخميس/الجمعه 22-23/12/2016م إعلان مُنزل بإسم (مشروع