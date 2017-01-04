الوزير الميسري : الرئيس هادي وجه بصرف تعويضات لشهداء وجرحى مجزرة الصولبان الثانية

مقالات الرأي

سعيد النخعي الواقع السياسي الجنوبي بين المأمول والمعمول الأحزاب هي أرقي طريقة للعمل السياسي ، وهي وسيلة من وسائل إشباع حاجات الإنسان ، من خلال حرية التعبير ، واحترام

عبد الرحمن الخضر السفير (علي العياشي) رجل أحدث تغيير في زمن الفساد كتبنا كثير عن الأوضاع وتطرقنا إلى مواضيع كنا مجبرين أن نتطرق في أكثرها إلى سوء الأوضاع التي نعيشها والفساد

محمد بالفخر رسالة سلام برغم قدم المثل العربي ( اٌكِلتُ يوم اٌكِلَ الثور الابيض ) وكثرة تداوله الا انه يحمل مدلولات وجوامع نصح تفوق

أحمد محسن أحمد أما إنها و الله مهزلة ؟! إحترت فيما قرأته في هذه صحيفة عدن الغد وفي عددها رقم (1170) يوم الخميس/الجمعه 22-23/12/2016م إعلان مُنزل بإسم (مشروع

عبد الرحمن الخضر الوعي السياس الجنوبي واهميته (اليوم)! نخطئ جميعا عندما نكون دائما نستقبل ( مستقبلين ) لأي خبر! ليس مخطئون استقبالنا له لكن مشكه كبرى عندما نعتمده

حسن العجيلي معسكر عباس في مديرية الحوطة (إغلاق الى متى)؟! حالة أخرى نشير إليها وهي الأهم من الحالات التي يجب على السلطة التنفيذية والمحلية متابعتها وتمكينها من

د.عيدروس النقيب الموت يختار فرائسه بعناية (إلى روح الفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماج) للموت قانونه الصارم الذي لا يميز فيه بين صغير وكبير ولا بين غني وفقير

أحمد بوصالح الأمن .. البداية والعشوائية والفوارق بين عدن وحضرموت منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين

صادق البوكري هل يعلم التحالف العربي أين تذهب الياته ومعداته..؟ ضخت دول التحالف العربي وخصوصا منها الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أموال طائلة في