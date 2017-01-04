MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 04 يناير 2017 08:39 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الوزير الميسري : الرئيس هادي وجه بصرف تعويضات لشهداء وجرحى مجزرة الصولبان الثانية
أخبار وتقارير

الوزير الميسري : الرئيس هادي وجه بصرف تعويضات لشهداء وجرحى مجزرة الصولبان الثانية

الأربعاء 04 يناير 2017 07:40 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الوزير في الحكومة اليمنية احمد الميسري ان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بصرف تعويضات مالية لجرحى وشهداء تفجير الصولبان الثاني .

وقال الميسري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الرئيس هادي وجه ادارة البنك المركزي ووزارة المالية بصرف تعويضات لجرحى وشهداء التفجير بواقع مليون ريال لكل شهيد و500 لكل جريح .

واوضح الميسري بان الصرف سيتم خلال الايام القادمة عبر لجنة مختصة بذلك موجها شكره للرئيس هادي .

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
الوزير الميسري : الرئيس هادي وجه بصرف تعويضات لشهداء وجرحى مجزرة الصولبان الثانية
قال الوزير في الحكومة اليمنية احمد الميسري ان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بصرف تعويضات مالية لجرحى وشهداء تفجير الصولبان الثاني . وقال الميسري في تصريح لصحيفة "عدن
تحليل: هل ينجح اللواء علي محسن الأحمر في انقاذ صالح والحوثيين من انهيار وشيك؟؟
ألمحت رسائل بعث بها الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى وجود تنسيق بين الجنرال العجوز علي محسن الأحمر وقوى الانقلاب في صنعاء، عقب مرور نحو عام على تصدر
نقابة الاطباء والمهن الطبية بمستشفى ابن خلدون بلحج تطالب بالإفراج عن رئيس النقابة وتحدد في بيان صادر عنها عدد من المطالب الحقوقية
قالت نقابة الاطباء والمهن الطبية بمستشفى ابن خلدون العام بحوطة لحج انها قامت بإصدار بيان بتاريخ الاول من يناير دعت فيه كافة العاملين في المستشفى برفع الاضراب




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قائد جبهة العند الغربية يكشف ل" عدن الغد " تفاصيل ضبط شحنة اسلحة من قبل المقاومة
لقاء يجمع المحافظ الزبيدي بمدير ميناء عدن
أكثر من ثلاثة ملايين دولار تكلفة حفل زفاف الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي
قوات المقاومة الجنوبية والجيش تحرر مواقع جديدة في جبهة بيحان بشبوة.. وتعد بمفاجآت حاسمة في الساعات القادمة.
تحليل: هل ينجح اللواء علي محسن الأحمر في انقاذ صالح والحوثيين من انهيار وشيك؟؟
مقالات الرأي
الأحزاب هي أرقي طريقة للعمل السياسي ، وهي وسيلة من وسائل إشباع حاجات الإنسان ، من خلال حرية التعبير ، واحترام
كتبنا كثير عن الأوضاع وتطرقنا إلى مواضيع كنا مجبرين أن نتطرق في أكثرها إلى سوء الأوضاع التي نعيشها والفساد
برغم قدم المثل العربي ( اٌكِلتُ يوم اٌكِلَ الثور الابيض ) وكثرة تداوله الا انه يحمل مدلولات وجوامع نصح تفوق
إحترت فيما قرأته في هذه صحيفة عدن الغد وفي عددها رقم (1170) يوم الخميس/الجمعه 22-23/12/2016م إعلان مُنزل بإسم (مشروع
نخطئ جميعا عندما نكون دائما نستقبل ( مستقبلين ) لأي خبر! ليس مخطئون استقبالنا له لكن مشكه كبرى عندما نعتمده
  حالة أخرى نشير إليها وهي الأهم من الحالات التي يجب على السلطة التنفيذية والمحلية متابعتها وتمكينها من
(إلى روح الفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماج) للموت قانونه الصارم الذي لا يميز فيه بين صغير وكبير ولا بين غني وفقير
منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين
  ضخت دول التحالف العربي وخصوصا منها الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أموال طائلة في
الفساد مصطلح لا حدود له في التفسير مثله مثل مكافحة الإرهاب.. كل واحد يفسره وفق ما يريد غير أن الكل لن يختلف على
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الشيخ طارق بن محفوظ يشكر قبائل آل كثير عامة
الف مبروك لحسين الإسرائيلي الماجستير
وفيات
نقابة الصحفيين تنعي أحمد قاسم دماج أحد مؤسسيها الاوائل
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017