الوزير الميسري : الرئيس هادي وجه بصرف تعويضات لشهداء وجرحى مجزرة الصولبان الثانية
الأربعاء 04 يناير 2017 07:40 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال الوزير في الحكومة اليمنية احمد الميسري ان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بصرف تعويضات مالية لجرحى وشهداء تفجير الصولبان الثاني .
وقال الميسري في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الرئيس هادي وجه ادارة البنك المركزي ووزارة المالية بصرف تعويضات لجرحى وشهداء التفجير بواقع مليون ريال لكل شهيد و500 لكل جريح .
واوضح الميسري بان الصرف سيتم خلال الايام القادمة عبر لجنة مختصة بذلك موجها شكره للرئيس هادي .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها