مقتل رجل مسن برصاص مسلح في تبن بلحج

قالت مصادر محلية في مديرية تبن بلحج ان رجل مسن لقى مصرعه ظهر يوم الاربعاء عقب قيام شخص بإطلاق الرصاص علية من سلاح الي في مدينة صبر بمديرية تبن بلحج

وذكرت تلك المصادر ان رجل مسن يدعى علي عبدالله ناصر يبلغ من العمر 70 عام قتل بعد تعرضه لإطلاق رصاص من قبل احد الاشخاص دون ان تعرف اسباب ودوافع الحادثة .

حيث نقل جثمان الضحية الى مستشفى ابن خلدون فيما شرعت الاجهزة المختصة في الامن بالتحقيق بالحادثة لمعرفة اسبابها ودوافعها..