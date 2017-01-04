العمودي : التحالف العربي أصاب الجنوبيين بالإحباط لكنهم لن يقولوا سلام الله على عفاش

قال الاعلامي الجنوبي البارز صلاح العمودي ان الطريقة التي ادار بها التحالف العربي الوضع في الجنوب بات مثيرا للإحباط والتذمر .

وكان "العمودي" وهو مذيع بالتلفزيون الحكومي بعدن وكاتب مقالات يعلق على تطورات الاحداث في عدن ومحافظات الجنوب الاخرى .

وقال العمودي على صفحته بالفيس بوك :" هل أصاب التحالف الجنوبيين بالإحباط؟ نعم .. هل أصاب التحالف الجنوبيين بالتذمر؟ نعم .. هل أصاب التحالف الجنوبيين بالاكتئاب ؟؟ نعم لقد اصاب التحالف الجنوبيين بشتى انواع الأمراض النفسية ولكنه لن يستطيع ان ينتزع منهم عبارة (سلام الله على عفاش) لان لديهم قضية .

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