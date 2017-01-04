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العمودي : التحالف العربي أصاب الجنوبيين بالإحباط لكنهم لن يقولوا سلام الله على عفاش

الأربعاء 04 يناير 2017 05:18 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الاعلامي الجنوبي البارز  صلاح العمودي ان الطريقة التي ادار بها التحالف العربي الوضع في الجنوب بات مثيرا للإحباط والتذمر .

وكان "العمودي" وهو مذيع بالتلفزيون الحكومي بعدن وكاتب مقالات يعلق على تطورات الاحداث في عدن ومحافظات الجنوب الاخرى .

وقال العمودي على صفحته بالفيس بوك :"  هل أصاب التحالف الجنوبيين بالإحباط؟ نعم .. هل أصاب التحالف الجنوبيين بالتذمر؟ نعم .. هل أصاب التحالف الجنوبيين بالاكتئاب ؟؟ نعم لقد اصاب التحالف الجنوبيين بشتى انواع الأمراض النفسية ولكنه لن يستطيع ان ينتزع منهم عبارة (سلام الله على عفاش) لان لديهم قضية .


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تعليقات القراء
238679
[1] قلتها ياعزيزي
الأربعاء 04 يناير 2017
علاء | عدن
لقد فكرت فيها مادامك قلتها ..او تحذر من ان الناس على وشك قولها ..اونتذكر قول زميلك من كارك :ردفان الدبيس النصر قاب قوسين او ادنى ..مع قصده بالنصر وهو الانفصال وقالها قبل اربع سنوات .فاين هو الان...وها انت تقولها والقصد التسليم والهزيمه ...وتحياتي

238679
[2] من هو صلاح العمودي ؟
الأربعاء 04 يناير 2017
العزي | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي
اين كان يعمل قبل تعيينه في اذاعة وتلفزيون عدن ؟ ومن قام بطريقة تعيينه ؟ ولماذا يقوم اليوم بشحن اعلامي ضد د ول التحالف العربي الذي شاركت شعب الجنوب بدمائها وضحاياها من اجل استعادة الكرامة وتحرير الجنوب ؟ لماذا هذا الجحود ؟ معروف لمصلحة من قيامه بهذه الدعاية الاعلامية ؟ وهدفه من ذلك ؟ نامل منه كتابة ماقدمته دول التحالف لشعب الجنوب..بالارقام ..اما ايران فهي تقدم وسائل الموت والدمار والفتنة فقط!! اليوم شعب الجنوب يريد تقييم وتقويم للحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية (( لان تعدد مكوناتها وفصائلها وتشتتها السياسي معناه : - محاصرة شعب الجنوب وعرقلة نضاله ووضع المطبات امام نضاله حتى لا يحصل على هدفه وحقه في الحرية والاستقلال واستعادة دولته الجنوبية المحتلة منذ 7.7.94م ))- ينبغي على الجنوبيين الذين ادخلوا رؤسهم في القضية الجنوبية ان يكونوا مؤهلين سياسيا وثقافيا وان يرتقوا الى المستوى من المعارف السياسية تخدم القضية الجنوبية .. وان لا يحملوا كل فشلهم شماعة على (( عفاش )) ودول التحالف وغيرها...

238679
[3] بل قولوا سلام الله على الاشتراكي اليمني
الأربعاء 04 يناير 2017
سلطان زمانه الاشتراكي اليمني (حوشي) | دحباشستان
ولاك أهلين صلاح بيك. عاش من شافك يا زلمة. وين طولت علينا الغيبة؟ والله واحشتنا هاالطلة -يقطع حريشك- لكان عمو لكان! .. شو يا إستاز ما عاد شفنا لك حس ولا خبر؟ وين نضالك مشان استئلال الجنوب؟ وين قادم لامحالة وقاب قوسين؟ هيك تعمل فينا يا منظوم؟ ترمينا في المي وتسيبنا ونحنا مامنعرف نعوم؟ يا عيب الشوم عليك!



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