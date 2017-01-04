الحكومة تؤكد إشرافها على عملية صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن وإيجاد قاعدة بيانات لبناء جيش ولائه للوطن

ناقش رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر اليوم بالعاصمة الموقتة عدن مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقائد اللواء 30 مدرع العميد عبدالكريم الصيادي ، عدد من القضايا العسكرية.

وأكد رئيس الوزراء أن اللجان الوزارية تشرف على عملية صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن وذلك لإيجاد قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسة العسكرية والأمنية بما يسهم في بناء جيش وطني ولائه للوطن وقادراً على حماية والمواطن.

وأشار إلى ان الحرب الهمجية التي فجرتها المليشيا الانقلابية ، دمرت مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية وأن الحكومة تعمل حاليا على اعادة بناء وتأهيل كافة مؤسسات الدولة.

كما أكد الدكتور بن دغر أن هذا العام لن يكون كما قبلة حيث سيشهد اليمن نمواً اقتصادياً وسنعمل على محو اثار الحرب وصرف رواتب موظفي الدولة عسكريين ومدنيين بانتظام وذلك ضمن موازنة الدولة لهذا العام.

من جانبه أكد اللواء فضل حسن أن جنود وضباط المنطقة الرابعة عيون ساهرة في خدمة الوطن .. مشيراً الى الجهود التي بذلتها اللجان الوزارية والتي تشرف على آلية صرف رواتب الجيش والأمن .

وأكد أن الجميع سيظلون على العهد والوفاء للوطن حتى يتم استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من المحافظات من تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.

حضر اللقاء وزير الدولة صلاح الصيادي ونائب وزير الادارة المحلية حسين منصور.