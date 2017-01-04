MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 04 يناير 2017 08:39 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مصرع مصور قناة المسيرة في البقع فيما المقاومة الجنوبية تسيطر على جبل السنترال
أخبار وتقارير

مصرع مصور قناة المسيرة في البقع فيما المقاومة الجنوبية تسيطر على جبل السنترال

مصور قناة المسيرة بالبقع عقب مصرعه برصاص قوات المقاومة
الأربعاء 04 يناير 2017 03:46 مساءً
البقع ((عدن الغد)) اكرم العزبي:

بعد مواجهات شرسة دارت رحاها في محور البقع تمكنت المقاومة الجنوبية بقيادة الشيخ عبدالرحمن شاهر الصبيحي من فرض سيطرتها الكاملة على موقع جبل السنترال الإستراتيجي والذي كانت تسيطر عليه المليشيات .

 وبحسب مصادر ميدانية في المقاومة الجنوبية بمحور البقع لعدن الغد فإن المقاومة الجنوبية كبدت المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح واستشهد إثر تلك المواجهات أحد أبطال المقاومة الجنوبية يدعى أنيف عبدالباسط الصبيحي وجرح آخر يدعى  مبارك أحمد عبدالقادر الصبيحي .

 وفي السياق ذاته أفادت المصادر أن مصور قناة المسيرة التابعة للمليشيات لقي حتفه في تلك المواجهات حيث كان يشارك كمقاتل في المعركة وعثرت المقاومة على  الكاميرا الخاصة به  في موقع مقتله.

 يذكر أن أبطال المقاومة الجنوبية يخوضون معارك شرسة في محور البقع ومختلف مناطق مديرية صعدة لدحر المليشيات الإجرامية من هذه المناطق .


المزيد في أخبار وتقارير
الوزير الميسري : الرئيس هادي وجه بصرف تعويضات لشهداء وجرحى مجزرة الصولبان الثانية
قال الوزير في الحكومة اليمنية احمد الميسري ان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بصرف تعويضات مالية لجرحى وشهداء تفجير الصولبان الثاني . وقال الميسري في تصريح لصحيفة "عدن
تحليل: هل ينجح اللواء علي محسن الأحمر في انقاذ صالح والحوثيين من انهيار وشيك؟؟
ألمحت رسائل بعث بها الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إلى وجود تنسيق بين الجنرال العجوز علي محسن الأحمر وقوى الانقلاب في صنعاء، عقب مرور نحو عام على تصدر
نقابة الاطباء والمهن الطبية بمستشفى ابن خلدون بلحج تطالب بالإفراج عن رئيس النقابة وتحدد في بيان صادر عنها عدد من المطالب الحقوقية
قالت نقابة الاطباء والمهن الطبية بمستشفى ابن خلدون العام بحوطة لحج انها قامت بإصدار بيان بتاريخ الاول من يناير دعت فيه كافة العاملين في المستشفى برفع الاضراب


تعليقات القراء
238642
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأربعاء 04 يناير 2017
ناصح | الجنوب العربي
الحرب لن تحل المشكلة القائمة والمنطق يقول أنَّ من يحارب في صعدة وإن سيطر عليها عسكرياً فإنه لن يستطيع البقاء بها بعد ذلك فهو لا ينتمي إليها ، أي أنه في الأخير سيتركها وكذلك الحوافييش لن يستطيعوا مرة أغ الإستيىلاء عليه والبقاء فيه . لذا يكون الحل الوحيد هو كلين له وطنه الذي يجب أن يعيش فيه بأمن وأمان وسلام ويكفي قتل وتدمير.

238642
[2] تساؤلات شجن في داخلي !
الأربعاء 04 يناير 2017
عدني | العاصمة عدن
أبناء الصبيحة يقاتلون في البقع بصعدة، وجبهة كرش التي هي أقرب لهم والتي تتضرر أرضهم وقراهم واهاليهم وكل شيء يخصهم تركوها مفتوحة وراحوا السعودية ومنها للبقع ، العجب بالامر لماذا ترك ابناء الصبيحة جبهة كرش مفتوحة وذهبوا يقاتلوا حدود السعودية ؟! هل من إجابة تبعد هذا الشجن من داخلي ؟ بجد عجيب وغريب برغم سماعي الكثير من الاقاويل لكني لم اقتنع بها حتى الآن ! يارب نحصل إجابة مقنعة لكي ارتاح من الشجن .. أسأل الله الرحمة والغفرة للشهدء أبناء الجنوب في كل الجبهات .. لانهم يقاتلوا باخلاص مهما كان .



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قائد جبهة العند الغربية يكشف ل" عدن الغد " تفاصيل ضبط شحنة اسلحة من قبل المقاومة
لقاء يجمع المحافظ الزبيدي بمدير ميناء عدن
أكثر من ثلاثة ملايين دولار تكلفة حفل زفاف الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي
قوات المقاومة الجنوبية والجيش تحرر مواقع جديدة في جبهة بيحان بشبوة.. وتعد بمفاجآت حاسمة في الساعات القادمة.
تحليل: هل ينجح اللواء علي محسن الأحمر في انقاذ صالح والحوثيين من انهيار وشيك؟؟
مقالات الرأي
الأحزاب هي أرقي طريقة للعمل السياسي ، وهي وسيلة من وسائل إشباع حاجات الإنسان ، من خلال حرية التعبير ، واحترام
كتبنا كثير عن الأوضاع وتطرقنا إلى مواضيع كنا مجبرين أن نتطرق في أكثرها إلى سوء الأوضاع التي نعيشها والفساد
برغم قدم المثل العربي ( اٌكِلتُ يوم اٌكِلَ الثور الابيض ) وكثرة تداوله الا انه يحمل مدلولات وجوامع نصح تفوق
إحترت فيما قرأته في هذه صحيفة عدن الغد وفي عددها رقم (1170) يوم الخميس/الجمعه 22-23/12/2016م إعلان مُنزل بإسم (مشروع
نخطئ جميعا عندما نكون دائما نستقبل ( مستقبلين ) لأي خبر! ليس مخطئون استقبالنا له لكن مشكه كبرى عندما نعتمده
  حالة أخرى نشير إليها وهي الأهم من الحالات التي يجب على السلطة التنفيذية والمحلية متابعتها وتمكينها من
(إلى روح الفقيد الأستاذ أحمد قاسم دماج) للموت قانونه الصارم الذي لا يميز فيه بين صغير وكبير ولا بين غني وفقير
منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين
  ضخت دول التحالف العربي وخصوصا منها الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أموال طائلة في
الفساد مصطلح لا حدود له في التفسير مثله مثل مكافحة الإرهاب.. كل واحد يفسره وفق ما يريد غير أن الكل لن يختلف على
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الشيخ طارق بن محفوظ يشكر قبائل آل كثير عامة
الف مبروك لحسين الإسرائيلي الماجستير
وفيات
نقابة الصحفيين تنعي أحمد قاسم دماج أحد مؤسسيها الاوائل
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017