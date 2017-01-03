فتح يدشن مشروع المساعدات الاغاثية لليمنيين في مخيم أبوخ
الثلاثاء 03 يناير 2017 02:01 صباحاً
جيبوتي - سبأنت
جيبوتي - سبأنت
دشن وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، توزيع المساعدات الغذائية والمواد الاغاثية، في مخيم أوبخ الجيبوتي، الذي يضم اللاجئين اليمنيين.
ويبحث فتح مع المسؤولين الجيبوتيين، قضايا اللاجئين اليمنيين وسبل تقديم التسهيلات لهم إضافة الى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأوضح فتح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان زيارته الى مخيم اللاجئين تهدف الى الاطلاع على أوضاعهم، والتخفيف من معاناتهم.. مشيرا الى أن عدد من الجمعيات قدمت مساعدات إيوائية للاجئين إضافة الى كفالة 200 يتيما في المخيم.
ولفت الى ان سيبحث مع الجانب الجيبوتي التسهيلات الخاصة بتوسعة وتجهيز المدرسة اليمنية ـ الجيبوتية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.