الشعيبي : تلقينا تأكيدات ان الاتحاد الاوروبي قرر تحويل مساعداته المالية الخاصة باليمن إلى العراق وعلى مسئولي الحكومة التحرك

قال مدير المنطقة الحرة السابق بعدن د. عبدالجليل الشعيبي انه تلقى تأكيدات من مسئولين اقتصاديين ان المساعدات المالية التي يخصصها الاتحاد الاوروبي للحكومة والشعب اليمن قرر تحويلها لصالح الحكومة العراقية بسبب غياب أي طرف حكومي يمني فاعل .

وقال "الشعيبي" وهو خبير اقتصادي في تصريح انه تلقى التأكيدات حول هذا الأمر مضيفا الاتحاد الأوروبي يخطط لتحويل الأموال المخصصة لليمن للعامين القادمين إلى العراق! أشك أن نتمكن من تغيير تلك الخطة، ولكن يبدو أيضا أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أظهرت مؤخرا الاهتمام في اليمن.

وتابع بالقول :" إذا قمنا بحملة عبر رسائل البريد الإلكتروني لها، نشيد فيها باهتمامها الحالي باليمن، حسب بيان منسوب لها مؤخرا في الاتحاد الأوروبي / والجامعة العربية وحثها على مواصلة تمويل التنمية والأنشطة الإنسانية هفي اليمن من دون الإشارة إلى مبالغ أو المعرفة لهذه الخطة، وتذكيرها أننا كمواطنين في الاتحاد الأوروبي نسهم في الميزانية ومن المهم مساعدة اليمن من حيث الكارثة الانسانية وفي حل مشاكل اليمن , وأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن تلعب دورا هاما هناك. .

حاولت لكني فشلت في العمل توصيل هذه الرسالة على صفحتها في الفيسبوك بوك، قد تكونو انتم أكثر نجاحا. سيكون أمرا رائعا إذا استطعنا أن نفعل شيئا في هذا الأسبوع. ترك الموضوع الى وفت اخر قد يكون متأخرا جدا! .

ودعا الشعيبي في ختام تصريحه مسئولي الحكومة اليمنية إلى التحرك العاجل لكي لاتخسر اليمن هذه المساعدات الهامة .

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