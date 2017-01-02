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محافظ الضالع يناقش مع مقاومة مريس وحمك آخر مستجدات القتال ضد الميليشيات

الاثنين 02 يناير 2017 06:35 مساءً
الضالع : وضاح الاحمدي

 

ناقش محافظ محافظة الضالع الأستاذ فضل محمد الجعدي، مع قيادات من المقاومة الشعبية في مريس وحمك بمديرية قعطبة آخر المستجدات القتالية في الجبهات شمال المحافظة في لقاء جمعهم اليوم الاثنين .

واكد المحافظ على ضرورة تعزيز وحدة الصف وعدم الإنجرار خلف اي ممارسات من شأنها ان تضعف الاداء القتالي وتمس الروح الوطنية لدى افراد المقاومة الذين قدموا تضحيات كبيرة منذ عام ونيف رغم الإمكانيات المحدودة - حد قوله .

وناقش المحافظ مع المجتمعين قضايا ذات صلة بدعم جبهات القتال في مريس والعود، بالعتاد الحربي والمساندة الشعبية ، مشيرًا الى اهمية تعزيز هذه الجبهات وتحصينها من محاولات تقدم الميليشيات الانقلابية وكذا مواصلة القتال لتحرير مديريتي جُبن ودمت التابعتين لمحافظة الضالع.

وجدد المحافظ مطالبته السلطة المركزية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، بدعم جبهات القتال شمال المحافظة بإعتبارها تتبع المنطقة العسكرية الرابعة وجزء لا يتجزأ من محافظة الضالع، كما شدد على المجتمعين بضرورة الإسراع في رفع كشوفات موحدة بأسماء افراد المقاومة الشعبية وكذلك الشهداء والجرحى.

وأثنى المحافظ على الأدوار البطولية التي لعبها شباب المقاومة في الدفاع عن الوطن منذ بدء الحرب، وبقناعة راسخة تجاوزت كل التباينات المناطقية والحزبية، وبرهنت على نضجهم وإيمانهم بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.


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