أصدرته الهيئة الشعبية الجنوبية : قرار بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجناء والأسرى الجنوبيين



شكلت الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) لجنة مختصة بمتابعة أوضاع الأسرى والسجناء الجنوبيين وظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية والإنسانية وظروف احتجازهم بصورة عامة استجابة لنداءات ومناشدات أهاليهم وذويهم .

وفيما يلي نص القرار بهذا الخصوص الذي أصدره رئيس الهيئة الدكتور عمر عيدروس السقاف :

إستجابة لنداءات ومناشدات العديد من الأسرى وذويهم،

وبعد التشاور مع المختصين القانونيين في الهيئة والقيادة العامة والعديد من القوى والشخصيات الجنوبية الفاعلة وعميد الاسرى أحمد عمر المرقشي عضو القيادة العامة وذوي عدد من الأسرى الجنوبيين،

وبمناسبة يوم الأسير الجنوبي ..

قررنا نحن رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية (الإئتلاف الوطني الجنوبي )

تشكيل لجنة شؤون الاسرى من أعضاء القيادة العامة للهيئة ..

وتتألف اللجنة من قضاة ومحامين ومحاميات ومستشارين قانونيين واساتذة جامعة وقادة مقاومة وقيادات عسكرية ومشائخ وشخصيات إجتماعية وأعلاميين وممثلين لأسر الأسرى .

وذلك من كل محافظات الجنوب ومن التالية أسمائهم:

١) القاضي ناصر احمد باعامر رئيس اللجنة

٢) القاضي الحاج علي حسين الحيدري

٢) القاضي احمد مبارك لقلف

٤) القاضي مختار الصبان

٥) القاضي احمد سعيد يحي المفلحي

٦) المستشار عصام بن محسن الواحدي

٧) المستشار عبدالقادر مشهور

٨) المستشار لطف جعفر الجاوي

٩) المستشار احمد حامد خليل

١٠) المحامي عدنان شيخ منصور الجنيدي

١١) المحامي حسين احمد حسين مشبح

١٢) المحامي منصر راجح الداعري

١٣) المحامي عمار حسين الجابري

١٤) المحامية شذا العفيفي

١٥) المستشارة : أنيسة علي عبده

١٦) الدكتورة الهام صالح عبدالحق باشراحيل

١٧) الاستاذة إيمان محمد عبدالله عبيد

١٨) القائد علي الذئب ابو مشعل الكازمي

١٩) القائد عبدالناصر راجح ابو همام

٢٠) القائد عبداللطيف محمد السيد

٢١) القائد عِوَض حسين عبدالله جديع

٢٢) العميد جمال عبدالرب بن الحاصل

٢٣) العميد الركن حقوقي عبدالكريم قاسم شايف مقبل العيسائي

٢٤) العميد الركن سمير صالح يوسف الصبيحي

٢٥)العميد الشيخ بجاش الاغبري

٢٦) العميد صالح سالم الضمبري

٢٧) العميد احمد محمد صالح الصريحي الفضلي

٢٨) العميد حسن علي الحوشبي

٢٩) العميد محمد مثنى البكري

٣٠) العميد منصور الدبيني الصبيحي

٣١) العميد قاسم صالح العوذلي

٣٢) العقيد ركن احمد العبدناصر الوليدي

٣٣) العقيد احمد عِوَض سالم باعش

٣٤) العقيد علي احمد عامر

٣٥) الشيخ محسن بن علي المفلحي

٣٦) الشيخ توفيق صالح صائل العلوي

٣٧) الشيخ عبدالرحمن الجهوري

٣٨) الشيخ صالح علي مقبل الردفاني

٣٩) الشيخ سعيد عاتق باعوضة

٤٠) الشيخ نصر احمد الوجيهي العقربي

٤١) الشيخ وديع بن علي محمد الدربعي البرهمي

٤٢) الشيخ سالم بن محمد العمودي

٤٣) الشيخ حسين بن ناصر جعبل العوذلي

٤٤) المهندس جمال بن علي الحامد

٤٥) المهندس جمال باهرمز

٤٦) الإعلامي الأستاذ نجيب محمد يابلي

٤٧) الإعلامي الأستاذ عيدروس باحشوان

٤٨) الإعلامي الأستاذ عدنان الاعجم

٤٩) الإعلامي الأستاذ غازي العلوي

٥٠) الإعلامي الأستاذ فضل الحبيشي

٥١) الأستاذ عبود زين الخواجة

٥٢) الأستاذ الدكتور نبيل عبدالكريم مكاوي

٥٣) السيد علوي بن حسين الجفري

٥٤)الأستاذ ناظم بن قبلان السقطري

٥٥) د.فضل علي حسين الشاعري

٥٦) الأستاذ صالح بن سويدان

٥٧) الاستاذ عبدالله صالح الناخبي

٥٨) الاستاذ عبدالله محمود الصبيحي

٥٩) الأستاذ عبدالحكيم احمد عمر العبادي

المرقشي

٦٠) الأستاذ عبدالله منصور البطاني

٦١) الأستاذ فضل علي عبدالله البري

٦٢) الأستاذ صفوت علي السقاف

٦٣) الأستاذ محمد بن راشد العقوري

٦٤) الأستاذ ناصر بن كريس المهري

٦٥) الأستاذ عبدالرحمن السعدي

٦٦) الأستاذ فضل محمد الشطيري

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تتولى اللجنة المهام التالية:

أ) متابعة شؤون الأسرى وأوضاعهم الصحية والنفسية وضروفهم الإنسانية في أماكن احتجازهم ..

ب) الكشف عن مصير الاسرى الذين لم يتم الأقرار بأماكن اسرهم حتى الآن وتأمين زيارة ذويهم لهم والأطمئنان عليهم وذلك وفقاً ومواثيق الامم المتحدة والقوانين الدولية.

ج) بذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن كل الأسرى الجنوبيين دون إستثناء ..

د) الإستعانة بمختلف المنظمات والهيئآت الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية

والأوروبية ذات العلاقة لإشراكها في تيسير مهامها وتحقيق أهدافها وفقاً ومواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

ه) تقوم اللجنة بتوزيع المهام فيما بينها وتضع خطة عملها ويتم اطلاع من هم في الخارج او في مناطق بعيدة او تعذر حضورهم لأيَّ سبب كان ،بمأتم إقراره والمهام الموكلة اليهم ..

و) تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة

من محافظين وقادة الأمن والمقاومة وقيادة المناطق الجنوبية والتحالف والحكومة ورئآسة الجمهورية في مختلف خطواتها وذلك لتيسير مهامها وتذليل ما قد يعترضها من صعوبات .

ز) تعمل اللجنة تحت إشراف رئيس الهيئة وترفع تقاريرها اليه ،

وَتُذَيَّلْ المخاطبات الرسمية بتوقيعي رئيس الهيئة ورئيس اللجنة ،وسيعمل رئيس الهيئة بالتنسيق مع رئيس اللجنة في التواصل مع الجهات المسؤولة لتأمين مقر رسمي للجنة يستطيع من خلاله ذوي الاسرى من التواصل مع اللجنة لتقديم كل المعلومات اللازمة عن أسراهم ..

وسيعملا على تأمين كل مايلزم لعمل اللجنة وتحقيقها لمهامها...

ح) يضطلع أعضاء اللجنة من الأساتذة الإعلاميين بالدور الإعلامي اللازم لإيضاح عمل اللجنة ومهامها وبما ييسر التواصل بينها وذوي الأسرى ووذلك لتوفير القاعدة البيانية لكل الاسرى وبما يسرع من خطوات اللجنة نحو تحقيق أهدافها ..

ط) يحق لرئيس اللجنة الإستعانة بمن يلزم من أعضاء او عضوات القيادة العامة للهيئة في الداخل او الخارج في اي مهام تقتضيها المصلحة ،كمايحق له الأستعانة بغير أعضاء الهيئة فيما تقتضيه المصلحة .

ي) توكل مهمة التواصل مع أسر الاسرى التي لايوجد لديها من الذكور من يقوم بايصال بيانات أسراهم للجنة ،الى القطاع النسائي في اللجنة .

المزيد في أخبار وتقارير قناة روسية تقول إن معارك اليمن دون نصر لأي طرف قالت قناة RT الروسية ان معارك بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين، تدور دون أي انتصارات تذكر لاي من الطرفين. وكتبت القناة في تقرير نشره موقعها أصدرته الهيئة الشعبية الجنوبية : قرار بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجناء والأسرى الجنوبيين شكلت الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) لجنة مختصة بمتابعة أوضاع الأسرى والسجناء الجنوبيين وظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية والإنسانية وظروف حاكم صنعاء المطلق الذي يحمد الله على وجود أميركا وإسرائيل لم يدر في خلد يحيى بدر الحوثي وهو يغادر العاصمة اليمنية صنعاء إلى ليبيا أنه يمكن أن يعود إلى هذه المدينة مرة أخرى ويصبح حاكمها غير المعلن، كانت قوات الجيش اليمني قد

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