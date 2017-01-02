الحوثيون يفشلون في تحريك ألوية من قوات المخلوع إلى صعدة
الخليج
وأكدت المصادر ل«الخليج» أن شقيق زعيم جماعة الحوثي «عبد الكريم الحوثي» الذي تسعى الجماعة إلى تعيينه قائداً لقوات الاحتياط «الحرس الجمهوري»، طلب من قيادات عسكرية رفيعة في قوات الحرس إصدار توجيهات لتحريك اللواء 7 مشاة العرقوب المتمركز في منطقة «خولان»، بمحافظة صنعاء، واللواء 102 مشاة جبلي المتمركز في منطقة «بني حشسش»، واللواء 63 مشاة المتمركز في منطقة بيت دهرة بمديرية «نهم»، للمشاركة في القتال المحتدم بين الميليشيا الانقلابية وقوات الشرعية المسنودة من قوات التحالف بمحافظة صعدة، لمنع تقدمها إلى مركز المحافظة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات الحرس رفضت طلب الحوثي، واشترطت صدور توجيهات من الرئيس المخلوع لتنفيذ مهام قتالية بصعدة. وتسبب رفض صالح إرسال قوات موالية له إلى جبهة صعدة بتصعيد حدة الخلافات القائمة بينه وبين قيادة جماعة الحوثي.
وعلمت «الخليج» أن صالح طلب من قيادة جماعة الحوثي إعادة أسلحة متوسطة وثقيلة نُهبت من قبل الميليشيا التابعة لها من معسكري القوات الخاصة، ولواء «العمالقة»، بمنطقة الجبل الأسود بحرف سفيان التابعة لمحافظة عمران، إلى مخازن تابعة لقوات الحرس، وهو ما قوبل برفض الحوثيين.
من جانب آخر، أفادت مصادر عسكرية يمنية أمس، بأن 38 مسلحاً حوثياً لقوا مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون في معارك مع قوات الجيش اليمني خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في جبهتي «صرواح»، و«المخدرة»، في محافظة مأرب. وأوضحت المصادر أن من بين القتلى قيادي حوثي، وتم أسر أربعة آخرين، كما دمرت مقاتلات التحالف العربي دبابة وآليات عسكرية للمتمردين، كما دمرت شاحنتين محملتين بالأسلحة كانتا في طريقهما إلى المسلحين الحوثيين في (حرض وميدي)، بمحافظة (حجة)، موضحة أن غارتين جويتين استهدفتا شاحنة تحمل أسلحة وذخائر، وشاحنة أخرى كانت تحمل صواريخ عدة.
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