مدير كهرباء عدن يحذر من صيف اسوأ من العام السابق في قطاع الكهرباء
الاثنين 02 يناير 2017 10:11 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
حذر المدير العام لمؤسسة الكهرباء بعدن مجيب الشعبي من صيف قادم قال انه سيكون اسوأ فيما يخص قطاع الكهرباء في المدينة .
وقال الشعبي في حديث لصحيفة "عدن الغد" عبر الهاتف ان عدن ستستقبل الصيف القادم دونما أي حلول حقيقة محذرا من خطورة الأمر على الاهالي .
ودعا الشعبي الحكومة إلى التحرك العاجل لايجاد حلول حقيقية خلال ماتبقى من أشهر فصل الشتاء .
تعليقات القراء
238215
[1] نداء (عاجل) إلى الرئيس المشير/ هادي ورئيس الحكومة ، إلى محافظ العاصمة (عدن) وقائد أمنها ؟!
الاثنين 02 يناير 2017
بارق الجنوب | الجنوب-أبين-مقيم بالخليج
صيحة عالية مدويّة نرسلها من بلاد المهجر بالخليج إلى الأخ الرئيس المشير/ عبدربة منصور هادي ، ورئيس الحكومة د. احمد عبيد بن دغر، ومحافظ العاصمة عدن اللواء/ عيدروس الزُبيدي، وقائد أمن عدن اللواء/ شلال شايع ، وإلى كل الجهات المسؤولة وجميع الوطنيين الشرفاء في العاصمة عدن خاصة والجنوب بشكل عام .. هل يعُقل أن يلوي أيدي الدولة المسؤولة عن أمن البلاد وحياة العباد مجموعة من كلاب الفساد التي لا تزال تنبح وتلهث خلف جيف الفساد التي تربّت عليها منذ نعومة أصابعها على موائد عفّاش الفاسد ؟! وهل يصح أن يركّع الشعب الجنوبي الذي عانى كثيراً (ثلة) من عصابة الفاسدين المتفيّدين الذين لا يزالوا يواصلوا عبثهم بثروات الجنوب وعلى أرضه ؟! هل يعُقل أن يتحكم بضعة صعاليك في المصفاة ويمنعون ضخ الوقود إلى أماكن التخزين، مّما يتسبّب إلى انقطاع الكهرباء عن المواطنين الذين أول المتضررين منهم هم النساء والأطفال والمرضى ؟! هل يُقبل تهديد حياة جميع أبناء الشعب الجنوبي بسبب مطالب وإدعاءات كاذبة لشلّة من السفلة الساقطين ؟! هل يُعقل أن يحصل كل هذا العبث والفوضى والإرهاب المجتمعي في العاصمة (عدن) وأنتم (الدولة بكامل مؤسساتها) تعيشون بين ظهراني شعبها الطيّب الذي يشكّل سواده الأعظم المستضعفين والفقراء والجائعين من النساء والأطفال والشيوخ العاجزين؟! .. نطالبكم أيُها الرئيس والحكومة والمحافظ وأمن وسلطات العاصمة عدن - أن تقوموا بمسؤولياتكم الوطنية كما يمليه عليكم واجبكم الوطني والديني والأخلاقي - وأن تلقوا القبض على هذه العصابات العابثة فوراً وتقدّموها للمحاكمة حتى تنال العقاب العادل الذي تستحقه نظير تآمرها وزعزعتها للأمن والاستقرار وعبثها وفسادها بخدمات ومصالح أبناء شعبناء في الجنوب .. ندعوكم أن تصدروا قرار بإلغاء هذه اللجان والنقابات العمالية في المصفاة وشركة النفط بعد أن ثبت أنها رأس الفتنة وعمود الفساد ، وأن عناصر هذه اللجان متخصّصة فقط في الفساد والإبتزاز وتحريض العمال ضد مصالح الدولة وخدمة المجتمع الجنوبي .. أنه ينبغي عليكم وعلى كل مواطن شريف القيام بتنظيف جميع مؤسسات الدولة في العاصمة عدن أولاً وجميع المناطق الأخرى من هذه (العصابات) الفاجرة من أشباه الرجال ، ولأنه يستحيل أن تصلح البلاد وفيها (هذه الشوائب القذرة) من البشر التي تنفث سمومها المدمّرة ونفاياتها القاتلة بين أبناء شعبنا الجنوبي..وكفى..
238215
[2] صبيحي صريح
الاثنين 02 يناير 2017
الصبيحي | طورالباحه
يا مجيب الله يهديك عادك ما عرفت اصول اللعبة خليك مثل بقية الحكومة اعلان عن وصول وفد تركي لمعاينة موقع تركيب محطة من 400 ميجاوات لحل ازمة الكهرباء جذريا الاعلان الاخر ابحرت معدات اصلاح جميع محطات الكهرباء من امارات الخير وتوقع وصولها خلال اسبوع لاسعاف اصلاحي لجميع المحطات الي تشتغل بالمازوت والديزل الاعلان الثالث تم التعاقد بين حكومتنا الشريعيه والامارات بانشاء محطة كهرباء بقدرة 200 ميجا وات لحل ازمة الكهرباء الاعلان الثالث قامة دولة قطر الشقيقة بالاتفاق مع جكومتنا الشرعية على بناء محطة نموذجية من 70 ميجاوات لحل العجز في كهرباء عدن الاعلان الرابع الاتفاق مع اوكرانيا على تشغيل وتجديد واضافة غلايات وتوربيانات لمحطة الحسوسة والعمل جاري على قدم وساق حكومة فاشلة واعلام غبي وشعب عرطه فهمت يا مجيب لا تقل الصراحة والا المافظ ومدير امنه والبريك والكليش با يزعلوا منك خلي الطبق مستور يا شاطر
238215
[3] صبيحي افهم
الاثنين 02 يناير 2017
الصبيحي | طورالباحه
يا مجيب الله يهديك عادك ما عرفت اصول اللعبة خليك مثل بقية الحكومة اعلان عن وصول وفد تركي لمعاينة موقع تركيب محطة من 400 ميجاوات لحل ازمة الكهرباء جذريا الاعلان الاخر ابحرت معدات اصلاح جميع محطات الكهرباء من امارات الخير وتوقع وصولها خلال اسبوع لاسعاف اصلاحي لجميع المحطات الي تشتغل بالمازوت والديزل الاعلان الثالث تم التعاقد بين حكومتنا الشريعيه والامارات بانشاء محطة كهرباء بقدرة 200 ميجا وات لحل ازمة الكهرباء الاعلان الثالث قامة دولة قطر الشقيقة بالاتفاق مع جكومتنا الشرعية على بناء محطة نموذجية من 70 ميجاوات لحل العجز في كهرباء عدن الاعلان الرابع الاتفاق مع اوكرانيا على تشغيل وتجديد واضافة غلايات وتوربيانات لمحطة الحسوسة والعمل جاري على قدم وساق حكومة فاشلة واعلام غبي وشعب عرطه فهمت يا مجيب لا تقل الصراحة والا المافظ ومدير امنه والبريك والكليش با يزعلوا منك خلي الطبق مستور يا شاطر
238215
[4] مش مهم
الاثنين 02 يناير 2017
علاء | عدن
وحسب من يقول اللي هم خارج عدن اتحملوا جاهدوا واصبروا وصابروا نحن هاهنا بين المكيفات صامدون ..
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