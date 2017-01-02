مدير كهرباء عدن يحذر من صيف اسوأ من العام السابق في قطاع الكهرباء

حذر المدير العام لمؤسسة الكهرباء بعدن مجيب الشعبي من صيف قادم قال انه سيكون اسوأ فيما يخص قطاع الكهرباء في المدينة .

وقال الشعبي في حديث لصحيفة "عدن الغد" عبر الهاتف ان عدن ستستقبل الصيف القادم دونما أي حلول حقيقة محذرا من خطورة الأمر على الاهالي .

ودعا الشعبي الحكومة إلى التحرك العاجل لايجاد حلول حقيقية خلال ماتبقى من أشهر فصل الشتاء .

المزيد في أخبار وتقارير قناة روسية تقول إن معارك اليمن دون نصر لأي طرف قالت قناة RT الروسية ان معارك بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين، تدور دون أي انتصارات تذكر لاي من الطرفين. وكتبت القناة في تقرير نشره موقعها أصدرته الهيئة الشعبية الجنوبية : قرار بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع السجناء والأسرى الجنوبيين شكلت الهيئة الشعبية الجنوبية ( الإئتلاف الوطني الجنوبي ) لجنة مختصة بمتابعة أوضاع الأسرى والسجناء الجنوبيين وظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية والإنسانية وظروف حاكم صنعاء المطلق الذي يحمد الله على وجود أميركا وإسرائيل لم يدر في خلد يحيى بدر الحوثي وهو يغادر العاصمة اليمنية صنعاء إلى ليبيا أنه يمكن أن يعود إلى هذه المدينة مرة أخرى ويصبح حاكمها غير المعلن، كانت قوات الجيش اليمني قد

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