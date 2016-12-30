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النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ 2009

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال بفرنسا - صورة من أرشيف رويترز.
الجمعة 30 ديسمبر 2016 06:33 مساءً
رويترز

 تتجه أسعار النفط يوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2009 بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين خارجها على خفض إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض العالمي التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ستة سنتات إلى 53.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق تسليم مارس آذار عند 56.85 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 50 بالمئة هذا العام بينما زاد الخام الأمريكي نحو 43 بالمئة ليسجل الخامان أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2009 حين ارتفع برنت وخام غرب تكساس الوسيط 78 بالمئة و71 بالمئة على الترتيب.

ونزلت أسعار النفط إلى أقل من نصف مستواها في صيف 2014 حين كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب تخمة المعروض التي ترجع لأسباب منها طفرة النفط الصخري الأمريكي. واشتد الاتجاه النزولي للأسعار في وقت لاحق من ذلك العام حين رفضت السعودية إبرام أي اتفاق لأوبك على خفض الإنتاج وآثرت على ذلك الدفاع عن الحصة السوقية.

لكن اتفاقا جديدا لأوبك بخصوص تقليص الإنتاج جرى التوصل إليه على مدى ثلاثة أشهر بدءا من سبتمبر أيلول الماضي يعكس عودة المنظمة التي تضم 13 عضوا إلى تبني هدفها القديم المتمثل في حماية الأسعار وإن كانت الشكوك تظل تحوم حول التنفيذ.

وفي علامة على أن المنتجين ملتزمون بالخفض البالغة مدته ستة أشهر بدءا من يناير كانون الثاني أبلغت سلطنة عمان عملاءها بأنها ستخفض الكميات التعاقدية المخصصة لهم بموجب عقود محددة المدة بنسبة خمسة بالمئة في مارس آذار لكنها لم تذكر ما إن كان خفض الإمدادات سيستمر بعد ذلك.

وأظهر استطلاع لرويترز نشرت نتائجه يوم الخميس أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا صوب 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2017 لكن قوة الدولار وانتعاشا متوقعا لإنتاج النفط الأمريكي واحتمال عدم التقيد بالتخفيضات المتفق عليها كلها عوامل ستحد من تحقيق المزيد من المكاسب.

وتجاهلت السوق يوم الجمعة زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية التي ارتفعت بواقع 614 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر كانون الأول وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات 2.1 مليون برميل.

لكن هذه الزيادة في مخزونات الخام تظل أقل بكثير من تلك التي أظهرتها بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء والتي أشارت إلى نمو المخزونات بواقع 4.2 مليون برميل في نفس الفترة.


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