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في الذكرى الأولى لاستشهاد الإدريسي ..العميد الركن عبدالله الصبيحي : الإدريسي شجاع ومقدام في جبهات القتال وهو من القيادات الشبابية الجنوبية النادرة

الجمعة 30 ديسمبر 2016 05:46 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال العميد الركن عبد الله الصبيحي قائد اللواء ٣٩ مدرع في الذكرى الأولى لإستشهاد القائد الشاب احمد الأدريسي " ان مديرية المنصورة ومحافظة عدن خاصة والجنوب عامة فقدت احد الرجال الأبطال الصادقين والمخلصين للأرض الجنوبية الذين استشهدوا في سبيل ترابها

واضاف الصبيحي في تصريح لوسائل الإعلام " أن الشهيد القائد أحمد الأدريسي أحد القيادات الشبابية البارزة الذين وقفوا في وجه مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح التي اجتاحت عدن مطلع عام 2015 م.

واستذكر الصبيحي دور الإدريسي البطولي في جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية والمخلوع صالح في كلا من بير أحمد وجعولة والتقنية واصفا الإدريسي بالرجل المقدام الشجاع الذي كان يتقدم رفاقه من المقاومة الجنوبية الذين كانوا تحت قيادته.

واكد الصبيحي " أن الإدريسي من القيادات الشابة النادرة التي تميزت بالحنكة والصبر والتواضع والشجاعة والتي لم تتردد لحظة للذود عن محافظة عدن وإفتدائها بروحه.

واشار " ان عملية اغتيال الإدريسي من قبل القوى الضلامية تركت فيه وفي الجميع حزن فراق جسده مؤكدا أن روح الإدريسي وآثار ما قدمه لوطنه بارزة جليا للجميع مبينا ذلك بقوله " أن الأبطال الشجعان يخلدهم التاريخ ولا يمكن للقلوب ان تنساهم مدى الحياة

ونوه الصبيحي " ان دماء الإدريسي لن تذهب هدرا وقاتليه سياحسبوا عاجلا أم آجلا مؤكدا لكل من يحبه وعرف طهارة قلبه وصدقه " ان دماء الإدريسي الزكية ودماء رفاقه التي سالت بتلك العملية الغادرة الجبانة ستكون على من غدروا بهم نارا تحرق مضجعهم وعذابا شديدا سواء بالدنيا او الاخرة.

وختم الصبيحي تصريحه قائلا بأننا اليوم بهذه الذكرى الأولى لاستشهاد المناضل القائد البطل الإدريسي نترحم عليه وعلى من استشهدوا برفقته وندعوا له في ظهر الغيب دائما ونوجه رسالة لذوية وخصوصا اقربائه بأن اسرته حقيقة انجبت رجلا من الرجال النادرين الذين لا يعوضوا.

* من زكي العاقل


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