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صادق الاحمر يلتقي الحوثيين مجددا

صادق الاحمر مستقبلا عناصر من جماعة الحوثي مؤخرا
الجمعة 30 ديسمبر 2016 05:31 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صادق بن عبدالله حسين الأحمر

تلقى تعليمه الأولي في كتَّاب القرية وعند قيام الثورة سنة 1962 وخروج والده الشيخ عبد الله الأحمر من سجن المحابشة في محافظة حجة، استقر المقام بأسرته في مدينة صنعاء، حيث التحق بالمدرسة النظامية، ثم بعثه والده إلى مصر للدراسة.

وحينما اشتد الخلاف بين والده من جهة وعبد الله السلال -أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية في الفترة من 1962 إلى 1967- والمصريين من جهة أخرى، ألغت مصر عام 1966 المنحة التي كان يدرس بموجبها الشيخ صادق فعاد إلى اليمن، وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية، ثم عاد إلى مصر لإكمال دراسته الثانوية والعليا.

وحينما بدأ الخلاف بين والده والرئيس السابق إبراهيم الحمدي قطع صادق دراسته الجامعية التي كان من المقرر أن يبدأها سنة 1975 وعاد إلى اليمن ليستقر إلى جانب والده، حيث اكتسب منه خبرات التعامل مع العديد من القضايا القبلية.

وفي سنة 1979، وحينما اندلعت الحرب بين شطريْ اليمن كان صادق الأحمر على رأس الجيش الشعبي الذي قاتل الجبهة الوطنية المدعومة من حكومة جنوب اليمن في محافظة إب.
وفي سنة 1982 توجه الشيخ صادق الأحمر إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة الطيران المدني، حيث مكث هناك أربع سنوات حصل خلالها على شهادة في مجال قيادة الطائرات المدنية الصغيرة، ثم عاد إلى اليمن 1987.

وفي العام التالي، ترشح لعضوية مجلس الشورى، وترشح في سنة 1993 لعضوية مجلس النواب، حيث فاز بعضوية المجلس وبدأ يلعب دوراً سياسياً هاما مع خلافته لوالده.

وفي الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني 2008 بويع صادق الأحمر شيخاً لقبيلة حاشد خلفاً لوالده الراحل الشيخ عبد الله الأحمر، الذي ورث هذا الموقع عن جده قبل قيام الجمهورية في شمال اليمن.

وزاد من قوة نفوذ الشيخ صادق اقترابه من المعارضين للرئيس علي عبد الله صالح، ولعبه دور الوسيط للتوفيق بين الطرفين طوال السنوات الخمس الماضية، إلا أنه في 23 من مارس/آذار 2011 الماضي أصبح إحدى ركائز المعارضة بإعلانه انضمامه وقبيلة حاشد القوية وصاحبة النفوذ الواسع في السلطة، إلى الثورة الشبابية المطالبة برحيل صالح عن الحكم.

ومع استمرار الثورة الشبابية وقمع المعتصمين المطالبين برحيل النظام، تحول صادق الأحمر إلى خصم لدود للرئيس اليمني، وأضحى واحدا من أشد منتقديه، والجدار الذي يستند إليه المعارضون في كسب ولاء القبائل لمطالبتهم برحيل النظام.
 

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التقى الشيخ القبلي البارز صادق الاحمر قيادات من جماعة الحوثي مجددا وشارك الطرفان فعالية تأبينية .

واقيم في صنعاء حفل في ذكرى وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر وحضرته قيادات من جماعة الحوثي التي التقت "صادق الاحمر".

وشهدت صنعاء خلال الايام الماضية رفعا مكثفا لصور الشيخ القبلي عبدالله بن حسين الاحمر بعدد من شوارعها .

ورغم حالة العداء بين الطرفين إلا ان القيادات الحوثية شاركت في فعالية تأبين الاحمر والتقت نجله "صادق الاحمر".

 


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تعليقات القراء
237738
[1] تذكير الشعب نحن الاسياد
الجمعة 30 ديسمبر 2016
محسن محمد اسماعيل | صبر لحج
حراس التركة يحرصون كل عام على تذكير اليمنيون بمن هم ..الارستقراطية المشيخية القبلية المتهالكة تحاول ان تبقى انفها خارج ماء الطوفان في انتظار بليد لعودة عقارب الزمن الى الوراء..زمن السلطة الاعلى من اي سلطة والفيد المفتوح لآخر مدى.

237738
[2] شيخ على اهل بيته
الجمعة 30 ديسمبر 2016
يمني عربي | اليمن
الله لا رحمه ولا غفر له عاش ظالم ونصاب ومات مخلفا الفتنة وابناء هم اكثر منه نصب وظلم وخيانة ندعوا الله ان يرينا في بيت الاحمر واعوانهم غضبه وسخطه وتدميره .



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