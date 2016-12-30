الشيخ طارق بن محفوظ يلتقي بالشيخ المهندس عبدالله احمد بقشان

ضمن إطار التنسيق والعمل المتكامل من أجل إنجاح المؤتمر الحضرمي الجامع و التأكيد في الحاجة إلى تصحيح مسار المؤتمر الجامع يلتقي الشيخ طارق بن محفوظ يوم الجمعة بسعادة الشيخ المهندس عبدالله بن احمد بقشان في قصره بمدينة جدة .

وكان بمعية الشيخ بن محفوظ كل من المنصب عيدالله الصافي باوزير والأستاذ الإعلامي أنور سالم الصيعري والإعلامي والناقد السياسي الأستاذ محمد بلفخر ود. عبدالله بن سنكر الإعلامي والمذيع المعروف في قناة الرياض بالمملكة ..

و في مستهل الحديث تحدث الشيخ الصافي عن أهمية انعقاد المؤتمر والعمل جميعا في إنجاحه ... و تحدث الشيخ طارق بن محفوظ وقدم الدعوة لسعادة الشيخ بقشان باسمه وباسم الوفد المرافق له وبإسم اللجنة للمؤتمر الحضرمي الجامع للحضور في الحفل الذي أقيم من قبل لجنة المؤتمر بالمملكة بمناسبة قدوم وفد مشايخ ووجهاء حضرموت إلى جدة .

و قبل الدعوة بكل ترحاب وسرور وبحسب وقته المتاح للحضور مؤكدا من ناحيته بأنه يدعم ويساند كل عمل من أجل حضرموت ولن يتواني في البذل والمساعدة في كل الجهود التي تبذل من أجل حضرموت الوطن واﻷنسان ..