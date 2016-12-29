محافظ العاصمة "عدن" يطمن على صحة الوزير الجنوبي اللواء أحمد سالم عبيد

قام اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن مساء اليوم بزيارة المناضل الجنوبي اللواء أحمد سالم عبيد الذي يتلقى العلاج في المستشفى الكوبي بمدينة المنصورة .

وتطمن المحافظ الزبيدي خلال زيارته على صحة اللواء عبيد عقب نقله لتلقي العلاج والرعاية الصحية في المستوصف الكوبي بالمنصورة أثر تدهور حالته الصحية .

واللواء أحمد سالم عبيد شغل وزير لدفاع في الجيش الجنوبي ثم انتقل لسلك الدبلماسي وشغل سفير في اثيوبيا غادر مع مجموعه من رفاقه الى جمهوريه مصر بعد اجتياح الجنوب في صيف عام1994م.

في القاهرة تعرض للاخطاف من قبل المخابرات اليمنية بعد ان تلقى تهديد من المخلوع باحضاره مقيد الى صنعاء وهو ماحصل له.

احمد سالم عبيد المؤسس والقائد في الثورة الجنوبية ومن مؤسسي جمعية المتقاعدين العسكريين هو من ابرز القيادات الجنوبية التي تبنت المطالبة بالتحرير والاستقلال وفك ارتباط الجنوب مع الشمال والعودة الى وضع ما قبل مايو 1990 م .

*من زيد الجمل

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