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الجيش يفشل هجوما كبيرا للمليشيا لفك الحصار عن مسلحيهم في عسيلان

الخميس 29 ديسمبر 2016 10:00 مساءً
/ شبوة / عدن الغد / سبأ
احبط الجيش والمقاومة الشعبية، هجوما لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في محاولة فاشلة لفك الحصار على ما تبقى من مسلحيهم في مديرية عسيلان محافظة شبوة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان ابطال اللواء 19 مشاة، تصدو لهجوم عنيف شنته المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، لفك حصاره في الجهة الغربية من منطقة " حيد بن عقيل" الاستراتيجي و"طوال السادة".

ولفت الى ان التحالف العربي كان له دور كبير في افشال الهجوم الكبير للمليشيا فيما تمكنت مدفعية الجيش من دك مواقع الانقلابيين، في مدينة النقوب.

وتمكن اللواء 21 ميكا من تحرير منطقة " مدخل شعب غنيمة"، وملاحقة ما تبقى منهم في نقطة الصفراء.

وفيما أكد قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش، استمرار معركة تحرير المحافظة من المليشيا، وقال ان وحدات الجيش في جاهزية قتالية عالية لاستكمال دحر الانقلابيين من بقية مناطق عسيلان وترسيخ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن.

وقال العميد حنش، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الانتصارات التي حققها أبطال الجيش في جبهة عسيلان جاءت تنفيذا للخطة المرسومة من القيادة السياسية والعسكرية والتحالف العربي، مشيرا إلى أن معركة تحرير جبلي السليم والعلم تمت خلال ساعات.
 




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