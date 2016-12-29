خلال لقاءه بمدير عام يهر.. المحافظ الخبجي: تكاتف الجميع سلطات ومواطنين كفيل ببناء مؤسسات الدولة والانتقال الى العمل المؤسسي
لحج (عدن الغد) خاص:
قال محافظ محافظة لحج، الدكتور ناصر الخبجي، ان تكاتف الجميع سلطات ومواطنين، كفيل باعادة بناء مؤسسات الدولة والانتقال الى العمل المؤسسي. مؤكداً أن المرحلة اليوم تتطلب، بذل المزيد من الجهود وتقديم المصلحة العامة على الخاصة لنصل الى الدولة الحديثة المنشودة للجميع .
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المحافظ الخبجي اليوم الخميس، مع مدير عام مديرية يهر الاستاذ صالح مسعود، لمناقشة اوضاع المديرية، وعددا من القضايا الخدمية والتنموية وايجاد الحلول والمعالجات لها في اطار قانون ولوائح السلطة المحلية .
وفي الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تفعيل فروع الادارات في مديرية يهر، واحداث نقلة نوعية لمختلف القطاعات وتحسين تقديم الخدمات لابناء المديرية بما يلبي طموحات المواطنين .
واكد المحافظ الخبجي، ان السلطة المحلية بالمحافظة اعتمدت اساليب وآليات جديدة بالتنسيق مع الوحدات الادارية في المديريات تهدف الى انعاش الاوعية الايرادية والتركيز على تفعيل الانشطة الاقتصادية من خلال تحفيز القطاع الخاص واعطائه الفرصة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المديريات .
من جهته أطلع مدير عام يهر، الاخ المحافظ، على عدد من القضايا، والتي تم في الاجتماع مناقشة الحلول المناسبة لها، والتأكيد على ضرورة القيام باجراءات مناسبة لحل مختلف مشاكل وهموم المديرية.
حضر الاجتماع الاخ – وضاح الحالمي وكيل المحافظة لشؤون الشباب.
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