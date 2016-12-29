إصابة مواطن بجروح جراء قصف المليشيات قرىً سكنية بكرش

جددت المليشيات الإجرامية فجر اليوم الخميس قصفها المدفعي على مناطق متفرقة في كرش.

وبحسب مصادر في المقاومة الجنوبية أكدت أن المليشيات أطلقت مايقارب ثمانية مقذوفات بمدفعية الهوزر على مناطق مختلفة في كرش تسببت في إصابة أحد المواطنين.

وبحسب المصادر نفسها فإن المواطن هاني سالم العزبي والذي يبلغ من العمر 34عاما أصيب بشظية هوزر في الظهر جراء قصف المليشيات قرية حرذ غرب بلدة كرش أسعف على إثرها لمستشفى إطباء بلا حدود في العاصمة عدن لتلقي العلاج .

وفي اتصال هاتفي مع مرافق الجريح ميثاق الخلاني أكد لـ"عدن الغد": أن شظية بطول 3سم مترات كانت قد سكنت في ظهر الجريح وبعد إجراء الكشافات الملونة للجريح تبين أن الشظية تحركت نحو العنق من الخلف بمسافة تقارب 25 سم من مكان دخولها .

وأضاف الخلاني أن الجريح أدخل للعناية المركزة وبانتظار تقرير الطبيب المختص للنظر في نتائج تطورات الإصابة.

يذكر أن المليشيات كانت بالأمس قد هجّرت سكان مدينة الشريجة بهدف استخدام المنطقة لنصب منصات الصواريخ والمدفعية فيها .

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