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السفير علي العياشي : السلطات السعودية بدأت بإطلاق الاجراءات الاولية لصرف اقامات نظامية لحاملي هوية زائر

الخميس 29 ديسمبر 2016 12:22 مساءً
جدة (عدن الغد) خاص:

أكد سعادة السفير (علي العياشي) القنصل العام لبلادنا وعميد السلك الدبلوماسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية : أن السلطات السعودية بدأت بإطلاق الإجراءات الأولية لصرف إقامات نظامية لحاملي (هوية زائر) من المغتربين اليمنيين.

وذكر العياشي : انه عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين السعوديين في كل من إدارة الجوازات وإدارة الوافدين وإدارة العمل والتنمية الإجتماعية في منطقتي جدة ومكة المكرمة لمناقشة سُبل التعاون والتنسيق لإنجاز هذه العملية التي تأتي تنفيذاً للمكرمة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن منح الإقامات النظامية للمغتربين اليمنيين حاملي "هوية زائر" وذلك تلبية لطلب شقيقه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأوضح : أن المرحلة الأولى من إصدار الإقامات ستكون مخصصة للعمالة المرتبطة بالمنشآت والمؤسسات التي يتعيّن عليها البدء بإصدار (إشعارات آهلية عمل) من خلال بوابة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية و من ثم إستكمال إجراءات إصدار الإقامات عبر المديرية العامة للجوازات.

واكد القنصل العام لبلادنا في مدينة جدة السعودية أن القنصلية بصدد إطلاق حملة توعوية وحزمة من اللوائح الإرشادية بالإجراءات الواجب إتباعها.

واشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها ويبذلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ،ووزير المغتربين المهندس علوي بافقيه لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس (عبدربه منصور هادي) رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الرامية بمتابعة وتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين .. مثمناً بدور وجهود الحكومة والسلطات السعودية المختصة في هذا المجال.

 

*من فهد التركي


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