نائب المحافظ يلتقى اللجنة الاعلامية لأربعينية السلطان الثائر الفقيد علي عبد الكريم العبدلي

التقى الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج يوم الاربعاء مع اعضاء اللجنة الاعلامية للتحضير لأربعينية الفقيد السلطان الثائر علي عبدالكريم العبدلي وبحث الترتيبات الاخيرة لإقامة الفعالية .

وفي الاجتماع اشاد الصلاحي بالدور الذي قامت به اللجنة الاعلامية من اعداد وتنظيم لحفل التٲبين والمساهمة في جمع كل ما نشر في وسائل الاعلام ليكون من ضمن محتويات الكتاب الذي سيصدر ويوزع على المشاركين في الحفل .

مؤكد حرص السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة الدكتور ناصر الخبجي على استكمال كافة الترتيبات لإقامة الفعالية التأبينية للسلطان الثائر علي عبد الكريم العبدلي رحمة الله علية في مدينة الحوطة مطلع يناير القادم .

وشدد الصلاحي على ضرورة انجاح الفعالية من خلال الاجراءات والترتيبات المنظمة لها من حيث اعداد الكتاب للفقيد والتنسيق مع كل الكتاب الذين خاضوا في شخصية وانجازات هذه القامة الوطنية وتناولوا اسهاماته في النهوض بالحركة الاقتصادية والثقافية والأدبية ابان فترة حكمة منذ خمسينيات القرن الماضي.

مشيرا ان السلطان عمد على ايجاد دولة سادها الامن والأمان وأحدث طفرة في مختلف المجالات وأصبحت لحج في فترة حكمه منارة علمية وثقافية وأدبية رائدة ليس في لحج فقط بل وتعدت حدود شبه الجزيرة العربية.

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