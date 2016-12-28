اكد دعمه لعدد من الجبهات في معركة تحرير عدن وقال: من العيب أن ننكر جهود الأبطال الشجعان.. الحالمي: شجاعة الصبيحي وثباته وصموده كانوا مفتاح النصر لعدن

اكد القائد عادل الحالمي مدير امن لحج السابق واحد القيادات العسكرية البارزة في التصدي لأقوى كتائب المليشيات قال ان العميد الصبيحي حقق النصر لعدن بثباته وشجاعته واقدامه وعدم تراجعه في المعركة.

وسرد الحالمي تفاصيل معركة تحرير العلم والدور البطولي الذي مثله العميد الصبيحي وكيف حقق النصر على المليشيات بحنكة وحكمة القائد الشجاع.

وقال(اتصل الصبيحي لي يريد كتيبة تعزيز أثناء هجومه لتحرير العلم فقلت له لا استطيع إفراغ جبهتي وإنما سأمدك بنصف كتيبة وانا على راسها ومعركة العلم هي اكبر المعارك التي خضناها لتحرير عدن فمن تحرير العلم تحررت عدن كاملة لأن كتائب المجد وكتائب الحسين وهم من كتائب النخبة للمليشيات كانت بمنطقة المجاري بخط العلم وكنا نشوف قوة كبيرة معنا لكن وقتها قلت للصبيحي هذه مجاميع متهورين وهذا خطا عسكري وفي اول مواجهة حقيقية بينسحبوا لانهم ليسوا عسكريين قال لي حينها لا تفقد معنوياتك بتفقد معنويات الاخرين ولما اقتربنا من المجاري موقع تلك المليشيات وكنت انا بالميسرة تم أن نتظرت بمنطقة فيها الاشجار ونادوا علينا اللي كانوا معنا بالهجمة وقالوا مالكم ما تتقدموا ماردينا عليهم ، المهم تقدمت القوة من مجاميع المقاومة حوالي 100 متر وبدأت الهاونات تشتغل فوقنا بشكل كثيف واستطاعت المليشيات ضرب الدبابة وعربة كانت معهم مما أضطروا وانسحبوا بالكامل إلا الصبيحي بقى بسيارته الشخصية ولم ينسحب).

واضاف الحالمي (عندما شاهدت الصبيحي لم ينحسب والحوثة يقصفون بكثافة ثم توقف القصف بعد الانسحاب للمجاميع التي قدمت معنا بدأوا الحوثة يحتفلون بالنصر ، حينها اعطيت امرا بالتقدم ووصلنا إلى مقر الشركة اتصلت على الصبيحي وقلت له أين انت قال في موقعي قلت له الجماعة اصحابنا انسحبوا وانا الان على يسارك مسيطر على الشركة وغضب ااصبيحي من إنسحاب المجوعات التي قدمت لكنه تقدم تلقائيا بسيارته الشخصية مع حراسته باتجاه العدو دون تردد او خوف ).

وقال الحالمي ( بصراحة كان الصبيحي شجاع برغم علمه ان القوة الكبيرة التي قدمت للهجمة انسحبت، وهنا اقولها شهادة لله كان عبدالله الصبيحي قائد شجاع بمعنى الكلمة بما فعله حينها وانقلبت الكفة وقلتنا من المليشيات الكثير وسيطرنا على منطقة المجاري وغنمنا معدات واسلحة ، والحمد لله حققنا النصر ، وبعد ذلك بلحظات مشينا انا والصبيحي على أقدامنا من المجاري إلى العلم على الاقدام لا فوق سيارات ولا عربات او مدرعات ولم تطلق علينا رصاصة واحدة وعندي الذي يثبت ذلك بالفيديو).

وتحدث الحالمي عن الدعم وقال(من ناحية الدعم اقولها بصدق والله شاهد انه بجبهتي منذ اندلاع الحرب لم اتلقى دعم من احد لا تحالف ولا غيره والوحيد الذي قدم الدعم لي من سلاح حوالي 43 قطعة هو الصبيحي ومن هذا الدعم اقولها صراحة كان حافز قوي انطلقت منه انطلاقة كبيرة جدا).

واكد ان للصبيحي دور كبير في دعم المقاومة وترتيب صفوفها وقال( لا ينكر ذلك إلا جاحد وعبدالله الصبيحي اقولها بصدق والله شاهد انه بطل رجل شجاع ومقدام).

واختتم الحالمي تصريحه بالقول( والله أن اغلب من دعمهم الصبيحي أثناء الحرب هم من يسبوه ويتهموه ويخونوه الان ومن العيب ذلك بل ومن العيب أن ننكر الرجال الشجعان الابطال فعلا ، ومن العيب يتنكروا هؤلاء لما قدمه الصبيحي لعدن).

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