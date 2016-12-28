(محمد).. أكثر الاسماء شيوعاً في إسرائيل

تربع اسم (محمد) في المرتبة الاولى، بين أسماء المواليد الجدد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وبالوسط المسلم ككل لعام 2015، وفقاً لدائرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية.

ووفق المعلومات التي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية، تبين ان اسم (محمد) هو الاكثر شهرة بين مواليد عام 2015 في “اسرائيل” والذي منح لـ2730 مولوداً في الوسط المسلم في إسرائيل في العام ذاته، تلاه اسم (يوسف) الذي منح لـ1880 مولوداً، ومن بعده اسم (اريئيل) الذي مُنح لـ1792 مولوداً.

اما من بين الاسماء الاكثر شهرة للبنات في الوسط المسلم، فقد حصل اسم (مريم) على نسبة 2.7 ، تلاه اسم (شام) الذي حصل على نسبة 2.3 ، ومن ثم اسم (جنى) الذي حصل على نسبة 2.1 واسم (لين) على نسبة 2.0 .

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