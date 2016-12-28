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المحلل الكويتي الشليمي: المخلوع (سارق) وهو سبب مصيبة اليمن ومعاناة أهله

الأربعاء 28 ديسمبر 2016 03:01 مساءً
عدن الغد/ خاص:

هاجم المحلل السياسي والعسكري الكويتي، فهد الشليمي، الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، معتبراً إياه بأنه سبب تخلف اليمن وأهله.

وكتب الشليمي بأسلوب قوي  ولاذع في تغريده له على حسابه في (تويتر)، مخاطباً المخلوع: " لعفاش سارق اليمن.. بدون تحية، أنت سبب تخلف اليمن ومعاناة أهله اقتصادياً وتقنياً وسياسياً واجتماعياً وحضرياً ونفطياً وأكاديمياً، أنت مصيبة على اليمن".


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المحلل الكويتي الشليمي: المخلوع (سارق) وهو سبب مصيبة اليمن ومعاناة أهله
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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