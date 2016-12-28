كشف نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن أحمد سيف المحرمي، عن قرب انتهاء التحضيرات لاستئناف عمل أجهزة القضاء لمحاكمة العناصر الإرهابية والانقلابية، بعد أن تعرضت قاعدة بياناتها للتدمير والحرق على أيدي الميليشيات، مشيراً إلى أن أجهزة القضاء ستبدأ عملها مطلع عام 2017.





وأوضح المحرمي، أن الجيش انتقل من الدفاع إلى الهجوم في كل الجبهات ويحقق نجاحات كبيرة، لافتاً إلى تحضيرات لعمليات واسعة للقضاء على الحوثيين والنفوذ الإيراني، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.



وأكد توالي الانشقاقات في صفوف الميليشيات الانقلابية، سواء الحوثيين أو الحرس الجمهوري، لكن الجيش الوطني لا يعطي أهمية لأي انشقاق، ويحصر ثقته في قواته والمقاومة الشعبية.

المزيد في أخبار وتقارير خصروف: عملية عسكرية لتطويق صنعاء وحصار الانقلابيين كشف مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اليمني اللواء محسن خصروف، أن المقاومة الشعبية وقوات الشرعية على وشك عزل فرضة نهم كاملة عن صنعاء وطرق إمداد مليشيات للواء الركن أحمد المحرمي: محاكمة الانقلابيين في 2017 كشف نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن أحمد سيف المحرمي، عن قرب انتهاء التحضيرات لاستئناف عمل أجهزة القضاء لمحاكمة العناصر الإرهابية والانقلابية، بعد أن الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية بمأرب بدأ الجيش الوطني الموالي للشرعية في اليمن، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين. وقالت مصادر محلية "إن العملية العسكرية تستهدف