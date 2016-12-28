الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية بمأرب
عناصر من الجيش الوطني اليمني
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 11:48 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
بدأ الجيش الوطني الموالي للشرعية في اليمن، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين.
وقالت مصادر محلية "إن العملية العسكرية تستهدف تحرير منطقتي المخدرة وهيلان ومركز مديرية صرواح غرب المحافظة من الإنقلابيين".
وتتزامن الحملة العسكرية مع حملات مشابهة انطلقت خلال اليومين الماضيين في جبهة نهم شرق صنعاء، وفي شبوة شرق البلاد، حققت نجاحات كبيرة واستعادت العديد من المناطق.
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