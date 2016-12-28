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اجتماع مجلس تنسيق نقابة شركة النفط بعدن مع إدارة الشركة برئاسة مدير شركة النفط يشدد على ضرورة العمل المشترك

صورة من اللقاء يوم الثلاثاء -عدن الغد
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 10:04 صباحاً
عدن ــ أرسلان السليماني

عقد مجلس تنسيق نقابة شركة النفط بعدن اجتماعاً مع إدارة الشركة  برئاسة مدير شركة النفط الشيخ ناصر مانع بن حدور وذلك لمناقشة والإيضاح عن المستجدات الحالية لأوضاع الشركة بعد تحقيقها لنشاطها المتقدم الذي تحقق خلال فترة الشهرين .

وفي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء أاستمعت إدارة الشركة لجملة من المداخلات والملاحظات التي تحدث بها أعضاء مجلس تنسيق نقابه شركة النفط بعدن حول التطورات والمنعطفات للصعوبات التي مرت بها الشركة وبالمقابل بتجاوز تلك العراقيل والمصاعب التي واجهتها وعن الدور الذي لعبته الشركة في نشاطها والذي اجمع الحاضرون خلال الاجتماع عن مصالحة الشركة وحقوق موظفيها فوق كل اعتبار دون الانحياز لأي محاولات لتسييس مهام ونشاط الشركة .

وقال مدير شركة النفط بعدن الشيخ ناصر بن حدور بعد استماعه لجملة من الملاحظات والمداخلات من قبل أعضاء مجلس تنسيق نقابة شركة النفط بعدن مبتدأ في حديثة عن الصعوبات والمنعطفات منذ استلامه لمهامه لإدارة الشركة حول رصيدها المالي الذي وصل إلى 100 مليون ريال باعتبار هذا يعتبر حالة إعلان الشركة للإفلاس وعن المديونية المتراكمة للعملاء على الشركة بمبلغ مليار و700 مليون ريال وكذلك لتوفير المشتقات النفطية بالسوق المحلي ولاستمرار الضخ لمحطات مؤسسة الكهرباء والتي شهد لها الحاضرون خلال اجتماعهم  في التقدم والتحسن وعدم انقطاع هذه الخدمة بسبب امتناع  الضخ لأسباب باعتبارها مطالب وحقوق والتي تعتبر بمثابة التأكيد على شرعية مطلبيتها من خلال العمل النقابي والذي له سقف محدد دون ان تسبب لانتهاكات إنسانية اكبر بحق أبناء العاصمة عدن والمحافظات المحررة .

وأضاف مدير شركة النفط بعدن الشيخ ناصر بن حدور عن ما شوهد من قبل من اختراقات واختلالات والتي تم تجاوزها مؤكداً خلال كلمته في الاجتماع على مصلحة الشركة وحقوق العاملون والموظفين والذي أكد معه الحاضرون لأعضاء مجلس تنسيق النقابة بالشركة باعتبار ذلك بتحسين وضع الموظف يأتي من ضمن تحسين عائدات الشركة ، ومضيفا على التأكيد على المكانة السيادية للشركة في إطار نطاقها الجغرافي والدفع لمهام ونشاط الشركة خلال ما قامت به منذ اندلاع الحرب التي شنها المليشيات الانقلابية للحوثي والمخلوع صالح على العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية وتقوم به إلى يومنا هذا بتموينها لفترة عامين للدولة وفي ظل هذا الظروف الحالية التي لم تنتهي فيها الحرب .

وأكدت إدارة الشركة على نفيها حول الإشاعات المفبركة  عن تأجير منشأة حجيف مشددهً بان يقوم بترويج هذه الإشاعات هم لبعض رموز الفساد في الشركة الذين أصبحوا مدركين ان مصالحهم وفسادهم بدأ يتهدد ويعملون ليل نهار على نشر مثل هذه الأكاذيب الغرض منها خلط الأوراق وافتعال البلبلة والقلاقل بتظليل الموظفين معتبرةً لهذا الأسلوب الرخيص الذي  استخدموه في السابق أيام حكم سيدهم المخلوع عفاش

حضر الاجتماع عدد من المدراء لإدارة الشركة وعلى رأسهم نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الأستاذة انتصار العراشة والمدير الإداري والمالي الأستاذ فضل عوض ومديرة إدارة الشؤون القانونية الأستاذة ملاك عبد القادر والمسئول الفني جمال بن سلوم ورئيس النقابة الأستاذ عبدالله قائد ونائب رئيس النقابة ياسر عبده صالح وعدد من الأعضاء النقابيون بمجلس تنسيق نقابه شركة النفط بعدن ..

 


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تعليقات القراء
237350
[1] فساد وخيانه
الأربعاء 28 ديسمبر 2016
ماهر | عدن
قعو رجال هناك لوبي تبع عفاش يعمل على ضياع المرافق السياديه التي تبقت لصالح الجنوب وهولا هم من يدعون بانهم مقاومون ومن صرفو على الحرب مع عفاش والحوتيون وطبعا هم كادبون وهم من اتو مرة تانيه بمجيب الشعيبي لقيادة الكهربا وها هي بركاته حلت علينا فقد كانت تستمر الكهرباء بغيابه اكتر من عشرون ساعه فعاله وعند عودته اربع او خمس ساعات فقط وتنطفي وادا الوزير له هدف من فرضه مجيب فين عيدروس ولمادا وافق على عودته واليكم هدا الموضوع‏Mohd Sheikh‏ إلى هيئة مكافحة الفساد في جنوب اليمن 11 ساعة · عاجل لمنتسبي شركة النفط فرع عدن الاخوة والاخوات اسعد الله مساكم بخير . هناك مساعي يقوم بها رجل الاعمال وهامور النفط بالجنوب احمد صالح العيسي مع مسؤلي في النفط لاقناع الرئيس هادي ورئيس حكومة شرعيته بتاجير منشاة حجيف لاستخدامة . واذا تم هذا الامر فعلا فان شركتي النفط ومصفاة عدن سيتم تهميشها . المساعي ضهرت اليوم بعد امتناع عمال المصافي واضرابهم ان يكونو اداة يستخدمها العيسي لتسويق مشتقاته ومطالبتهم ايقاف التعامل معه . وهذا ماجعل العيسي يلتحق بالرئيس ال حضرموت . لهذا نطالب المحافظ عيدروس عدم السماح للعيسي بتاجير منشاة حجيف . بعد عودتها من الهامور توفيق عبدالرحيم .ولا يلغ المومن من جحر مرتين

237350
[2] قيادات فاسده
الأربعاء 28 ديسمبر 2016
جنوبي | عدن
عمال شركة النفط وعمال المصافي كل شعب عدن معاكم ويراقب وما عليكم الا الضغط على هولا المحتكرين ورفضهم من خلال الاضرابات فكل الجنوب يراقبون القيادات الجنوبيه التي لم تتعلم من التجارب وتستفيد منها فمتلا قيادات تعمل على انشاء امبراطوريات ماليه على حساب شعب الجنوب الكادح وهدفها التملك والحكم لكل الجنوب من خلال الجانب المالي اسوة بالبلادان الراسماليه والمشاهد شخصية العيسي لكن هناك قيادات اخرى خلفه هي التي تخطط وتعمل والعيسي في الواجهه فقط كبرواز وهناك قيادات اخرى ايضا مسووله في محافظة عدن وتتدعي الوطنيه والمقاومه وشغالة في منصب رفيع الا انها ايضا تعمل على بناء جيش مناطقي عنصري لم تستفيد من احدات يناير 86 ولا من حروب عفاش ومصرين بكل قوة على بناء جيش مناطقي ليحكمو الجنوب بقوة السلاح وعملو على نقل كل شباب الضالع الى عدن وتبتوهم في كل المجالات العسكريه وعملو منهم الويه واخر مشكله ظهرت مع وزير الداخليه الدي رفض يتبت لهم ستة الاف مجند انهم لايخجلون والله شباب عدن والمحافظات الاخرى من قاتل الحوتيين والعفاشيين بلا عمل ولا تجنيد وفي بيوتهم وهم ياتو بالشباب من قرى الضالع وتتبيهم عل حساب شباب عدن والدي قاتلو واستشهد الكتير منهم وكدا شباب المحافظات الاخر لهدا تقو بان شعب عدن وكل الجنوب يراقب ولن يسمح بتكرار مصائب الماضي التي حت اليوم نعاني منها



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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