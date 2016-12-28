اجتماع مجلس تنسيق نقابة شركة النفط بعدن مع إدارة الشركة برئاسة مدير شركة النفط يشدد على ضرورة العمل المشترك

عقد مجلس تنسيق نقابة شركة النفط بعدن اجتماعاً مع إدارة الشركة برئاسة مدير شركة النفط الشيخ ناصر مانع بن حدور وذلك لمناقشة والإيضاح عن المستجدات الحالية لأوضاع الشركة بعد تحقيقها لنشاطها المتقدم الذي تحقق خلال فترة الشهرين .

وفي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء أاستمعت إدارة الشركة لجملة من المداخلات والملاحظات التي تحدث بها أعضاء مجلس تنسيق نقابه شركة النفط بعدن حول التطورات والمنعطفات للصعوبات التي مرت بها الشركة وبالمقابل بتجاوز تلك العراقيل والمصاعب التي واجهتها وعن الدور الذي لعبته الشركة في نشاطها والذي اجمع الحاضرون خلال الاجتماع عن مصالحة الشركة وحقوق موظفيها فوق كل اعتبار دون الانحياز لأي محاولات لتسييس مهام ونشاط الشركة .

وقال مدير شركة النفط بعدن الشيخ ناصر بن حدور بعد استماعه لجملة من الملاحظات والمداخلات من قبل أعضاء مجلس تنسيق نقابة شركة النفط بعدن مبتدأ في حديثة عن الصعوبات والمنعطفات منذ استلامه لمهامه لإدارة الشركة حول رصيدها المالي الذي وصل إلى 100 مليون ريال باعتبار هذا يعتبر حالة إعلان الشركة للإفلاس وعن المديونية المتراكمة للعملاء على الشركة بمبلغ مليار و700 مليون ريال وكذلك لتوفير المشتقات النفطية بالسوق المحلي ولاستمرار الضخ لمحطات مؤسسة الكهرباء والتي شهد لها الحاضرون خلال اجتماعهم في التقدم والتحسن وعدم انقطاع هذه الخدمة بسبب امتناع الضخ لأسباب باعتبارها مطالب وحقوق والتي تعتبر بمثابة التأكيد على شرعية مطلبيتها من خلال العمل النقابي والذي له سقف محدد دون ان تسبب لانتهاكات إنسانية اكبر بحق أبناء العاصمة عدن والمحافظات المحررة .

وأضاف مدير شركة النفط بعدن الشيخ ناصر بن حدور عن ما شوهد من قبل من اختراقات واختلالات والتي تم تجاوزها مؤكداً خلال كلمته في الاجتماع على مصلحة الشركة وحقوق العاملون والموظفين والذي أكد معه الحاضرون لأعضاء مجلس تنسيق النقابة بالشركة باعتبار ذلك بتحسين وضع الموظف يأتي من ضمن تحسين عائدات الشركة ، ومضيفا على التأكيد على المكانة السيادية للشركة في إطار نطاقها الجغرافي والدفع لمهام ونشاط الشركة خلال ما قامت به منذ اندلاع الحرب التي شنها المليشيات الانقلابية للحوثي والمخلوع صالح على العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية وتقوم به إلى يومنا هذا بتموينها لفترة عامين للدولة وفي ظل هذا الظروف الحالية التي لم تنتهي فيها الحرب .

وأكدت إدارة الشركة على نفيها حول الإشاعات المفبركة عن تأجير منشأة حجيف مشددهً بان يقوم بترويج هذه الإشاعات هم لبعض رموز الفساد في الشركة الذين أصبحوا مدركين ان مصالحهم وفسادهم بدأ يتهدد ويعملون ليل نهار على نشر مثل هذه الأكاذيب الغرض منها خلط الأوراق وافتعال البلبلة والقلاقل بتظليل الموظفين معتبرةً لهذا الأسلوب الرخيص الذي استخدموه في السابق أيام حكم سيدهم المخلوع عفاش

حضر الاجتماع عدد من المدراء لإدارة الشركة وعلى رأسهم نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الأستاذة انتصار العراشة والمدير الإداري والمالي الأستاذ فضل عوض ومديرة إدارة الشؤون القانونية الأستاذة ملاك عبد القادر والمسئول الفني جمال بن سلوم ورئيس النقابة الأستاذ عبدالله قائد ونائب رئيس النقابة ياسر عبده صالح وعدد من الأعضاء النقابيون بمجلس تنسيق نقابه شركة النفط بعدن ..

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