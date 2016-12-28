مقتل 17 من المليشيا وتحرير منطقة "كيال الرياح" في نهم
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 09:31 صباحاً
/ صنعاء / عدن الغد / سبأ /
/ صنعاء / عدن الغد / سبأ /
قتل 17 من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في معارك عنيفة مع الجيش والمقاومة الشعبية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وقال الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء عبدالله الشندقي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان الجيش مسنودا بطيران التحالف، حرر اليوم منطقة " كيال الرباح"، واسفرت المعارك عن مقتل 17 من المليشيا وجرح العشرات، فيما استشهد اثنين وجرح خمسة من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية".
وذكر ان غارات لطيران التحالف قصفت مواقع المليشيا بالقرب من نقيل بن غيلان، ودمرت ثلاثة أطقم ومدرعة، وقتل وجرح من كان على متنها.
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