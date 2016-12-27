المصعبي يدعو الجنوبيين لدعم جبهات القتال في بيحان

وجه القيادي الجنوبي المهندس علي المصعبي رئيس لجنه التواصل والاتصال لتأسيس مجلس سياسي وطني جنوبي رئيس مجلس أبناء بيحان دعوته لكل أبطال المقاومة الجنوبية للالتحاق بجهات العزة والبطولة لتحرير ماتبقى من أراضينا المحتلة في بيحان وفي مكبراس تنطلق ابتداء من بيحان لأهميتها الاستراتيجية ومن ثم مكيراس ومن ثم كرش لتعزيز اللحمة الجنوبية التي كلما توحدت كلما حققت الانتصارات.

وثمن المصعبي الدور البارز لإبطال بيحان في جبهات الشرف التي تسطر اروع الملاحم في ظل تقاعس القيادة العسكرية الشرعية الممثلة في علي محسن الأحمر واللواء المقدشي رئيس هيئه الأركان .

وطالب المصعبي فخامة الرئيس عبدربه منصور إيلاء تلك الجبهات جل اهتمامه المباشر الأمر الذي نثق فيه حد قوله.

وقال المصعبي في تصريحه أن وحدتنا كجنوبيين على الأرض في مواقع الشرف والبطولة هي الضامن الحقيقي والمعزز لتكاتفنا أمام كل التامرات التي يقوم بها أعداء الجنوب أينما ثقفوا حيث أنهم يسعون إلى ضرب لحمتنا وتصالحنا وتسامحنا ببث الأقاويل ونشر أقبح الدعايات البينية المغرضة.

وفي ختام تصريحه أكد المصعبي أن احتفالنا بيوم التصالح والتسامح سيكون احتفلاا بانتصارات وطي صفحة الشقاق الجنوبي بقيادة نسعى جميعاً لايجادها رغم معوقات الصراع الدولي في الجنوب المؤخرة لهذا الأمر.

وأكد أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحدة وسائر الدول المشاركة لن يحققوا أي تقدم في معركتهم مع إيران مالم تكن انطلاقتهم الجادة من المناطق الجنوبية التي مازالت قيد الاحتلال الإيراني بالوكالة وبتواطوء من قيادات عسكريه رفيعة لا تنتمي للجنوب بصلة وان الاوان لايقافهم عند حدهم لضمان استمرار الحسم في كل الجبهات وإيقاف العبث الحزبي فيها. مؤكدا ومبشرا شعب الجنوب الأبي بأن النصر قادم وان العام 2017 م سيكون حافلا بالمسرات للجنوب حد تعبيره.

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