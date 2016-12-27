كهبوب:مدفع العملاق يقصف بقوة مواقع لقوات موالية للحوثيين وصالح بجبل المسمارة وصنفه

قالت مصادر ميدانية بجبهة كهبوب ان قوات المقاومة الحنوبية ضربت قبل لحظات عدة مواقع لقوات موالية للحوثيين وصالح.

واشارت المصادر لعدن الغد ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وبعد رصدها تحركات للحوثيين وقوات صالح بجبال صنفة القريبة من الجبهة الغربية بالمحاولة قامت بقصف تلك المواقع في جبال صنفة ذات الاهمية الاستراتيجية وجبل المسمارة كما قالت المصادر.

ووذكرت مصادر خاصة لعدن الغد ان الجبهة الغربية بالمحاولة والتي تشهد هي الاخرى اشتباكات عنيفة منذ أيام بقيادة عبدربه المحولي حيث سقط شهيدين وجرحى جراء تلك الاشتباكات تشهد حاليا معارك بين المقاومة الجنوبية وقوات موالية للحوثيين وصالح.

وذكرت مصادر محلية بمناطق المضاربة الساحلية القريبة من كهبوب ان دوي قصف مدفع العملاق لاتزال مستمرة حتئ لحظة كتابة الخبر،حيث سمع في ارجاء متفرقة بمناطق المضاربة والعارة بلحج.

ياتي هذا القصف بعد رصد قوات المقاومة والجيش الوطني بجبهة كهبوب تحركات للقوات الحوثية وصالح في مواقع متفرقه من جبهة كهبوب القريبة من المندب.

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