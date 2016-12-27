السيدة مريم العبدلي : السلطة المحلية بلحج حريصة على استكمال كافة الترتيبات لإقامة اربعينية السلطان الثائر

أكدت السيدة مريم بنت صالح مهدي العبدلي ان اللقاء الذي جمعها بمحافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي ونائبة الاخ عوض بن عوض الصلاحي كان ايجابي ويعبر عن مدى حرص السلطة المحلية بالمحافظة على استكمال كافة الترتيبات لإقامة الفعالية التأبينية للسلطان الثائر علي عبد الكريم العبدلي رحمة الله علية في مدينة الحوطة مطلع يناير القادم بحضور عضو اللجنة التحضيرية محسن كرد.

الجدير بالذكر ان السيدة مريم بنت صالح مهدي نائبة رئيس اللجنة التحضيرية لحفل تأبين السلطان الثائر الفقيد علي عبد الكريم العبدلي قد دعت في تصريح صحفي كافة ابناء الوطن الى التفاعل الكبير في انجاح هذه الفعالية الكبيره وذلك تقديراً وعرفاناّ لهذا الرمز العظيم الذي دافع عن قضاياهم وظل متمسكاً بمبادئه الوطنية وعمل على تطوير الجنوب من كافة النواحي ودعم القوي الوطنية ووقف الى جانبها حتى تم اجباره الى الرحيل منفيا من وطنه من قبل الاستعمار البريطاني الآ انه.ظل وفيا لشعبة حتى أخر رمق من حياته لافتة ان السلطان علي عبدالكريم الثائر والأنسان والمناضل يستحق ان نجله ونحترمه ونقدره ونجعل من فعالية تأبينه تظاهرة وتكريما له ولأدواره النضالية الوطنية.

وعبرت السيده مريم صالح مهدي العبدلي عن شكرها الجزيل للدكتور ناصر الخبجي محافظ محافظة لحج وللاخ عوض بن عوض الصلاحي الأمين العام للمجلس المحلي محافظة لحج على استعدادهم في دعم ومساندة كافة التحضيرات لإنجاح فعالية حفل التأبين والشكر موصول لكافة من ابدى استعداده في المشاركة في حفل تأبين وتقديم الوثائق التي توثق تاريخ السلطان الثائر علي عبدالكريم العبدلي رحمة الله علية.

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