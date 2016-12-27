جنوبيون يتعرضون للضرب واطلاق الرصاص بمأرب بعد مطالبتهم بصرف مرتباتهم

تعرض جنوبيون ذهبوا لاستلام مرتباتهم يوم الثلاثاء للضرب والتعدي بإطلاق الرصاص فوقهم من قبل حراسة لجنة صرف المرتبات بمأرب .

وقال أحد أبناء ردفان مبلغاً أنه ومعه عدد من أبناء المحافظات الجنوبية تعرضوا للضرب بالهراوات وإطلاق النار من فوق رؤوسهم في محافظة مارب عندما ذهبوا لاستلام الرواتب، مضيفاً أن هذا الاعتداء جاء عندما فوجئوا بعدم وجود أسمائهم ومطالبتهم للجنة بصرف معاشاتهم .

وأضاف أن أحد أعضاء لجنة الصرف رد عليهم ومتهجماً بكلام غاضب :"ماذا جاء بكم إلى هنا ما فيش لكم رواتب سيروا عدن".

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