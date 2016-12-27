لملس : بيحان تسجل انتصارها الأكبر
لملس خلال تفقده جبهة بيحان يوم الثثلاثاء
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 05:34 مساءً
بيحان ((عدن الغد)) خاص:
بيحان ((عدن الغد)) خاص:
وصف محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس التقدم الكبير للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني بمديريات بيحان الثلاث يوم الثلاثاء بالانتصار الاكبر .
وقال لملمس في تصريح لصحيفة "عدن الغد"ان هذا النصر ماكان له ان يتحقق لو لا التضحيات التي قدمها كافة ابناء شبوة في الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية .
واكد لملس ان بيحان سجلت بانتصارها اليوم تحولا كبير في موازين الحرب في اليمن .
ودعا لملس ابناء شبوة كافة لتوحيد صفوفهم .
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