لملس : بيحان تسجل انتصارها الأكبر

وصف محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس التقدم الكبير للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني بمديريات بيحان الثلاث يوم الثلاثاء بالانتصار الاكبر .

وقال لملمس في تصريح لصحيفة "عدن الغد"ان هذا النصر ماكان له ان يتحقق لو لا التضحيات التي قدمها كافة ابناء شبوة في الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية .

واكد لملس ان بيحان سجلت بانتصارها اليوم تحولا كبير في موازين الحرب في اليمن .

ودعا لملس ابناء شبوة كافة لتوحيد صفوفهم .

المزيد في أخبار وتقارير منسقية سياسية بالبيضاء توضح حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بابين اصدرت منسقية أحرار البيضاء (ماض) بيانا حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بالعرقوب يوم الاثنين . ولاهمية البيان تنشر السفير مارم يُستقبل الوزير نائف البكري في القاهرة استقبل سعادة الدكتور/ محمد علي مارم سفير بلادنا في جمهورية مصر وأعضاء البعثة الدبلوماسيه اليمنية بالقاهرة الاستاذ/نائف البكري وزير الشباب والرياضةً اليوم المصعبي يدعو الجنوبيين لدعم جبهات القتال في بيحان وجه القيادي الجنوبي المهندس علي المصعبي رئيس لجنه التواصل والاتصال لتأسيس مجلس سياسي وطني جنوبي رئيس مجلس أبناء بيحان دعوته لكل أبطال المقاومة الجنوبية