كلية التربية صبر بلحج تتسلم تجهيزات مكتبية مقدمة من دولة الكويت الشقيق ( حملة الكويت الى جانبكم )

صورة اثناء تسليم المعدات لكلية التربية صبر من قبل حملة الكويت الى جانبكم

في اطار حملة الكويت الى جانبكم و مشروع اعادة تأهيل كلية التربية صبر من قبل دولة الكويت الشقيق تسلم نائب عميد الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتور غسان عبد الواحد يوم الثلاثاء عدد من الاجهزة. الالكترونية والتي شملت ثلاثة اجهزة كمبيوتر مكتبي وآلتي تصوير للمستندات حديثة بحضور نائب العميد للشؤون الطلابية الدكتور محمد سالم والدكتور امين العلياني المنسق العام للمحافظة لدى المنظمات الدولية وعدد من قيادات الكلية مقدمة من دولة الكويت الشقيق في اطار حملة الكويت الى جانبكم.

وخلال عملية التسليم شكر نائب العميد للشؤون الاكاديمية الدكتور غسان عبد الواحد عباد الاشقاء في دولة الكويت على تبنيها اعادة تأهيل كلية التربية بعد الدمار الذي تسببت فيه الحرب وطال العديد من اقسامها ما ادى الى اعاقة العملية التعليمة خاصة الجانب التطبيقي.

مشيدا بالجهود الذي تبذلها الكويت لإعادة تطبيع الحياة الى سابق عهدها في مختلف المجالات وهذا ليس بالغريب عليها فقد رافقنا اخوتنا الكويتيون في مختلف المراحل في السلم قبل الحرب ولهم بصمات في العديد من المناطق في محافظة لحج مازالت تشهد على عمق العلاقة وتجذرها ولن ينسى ابناء محافظة لحج هذه المواقف التي ترسخ العلاقات الاخوية الاصيلة.

المزيد في أخبار وتقارير منسقية سياسية بالبيضاء توضح حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بابين اصدرت منسقية أحرار البيضاء (ماض) بيانا حول شاحنة الأسلحة التي تفجرت بالعرقوب يوم الاثنين . ولاهمية البيان تنشر السفير مارم يُستقبل الوزير نائف البكري في القاهرة استقبل سعادة الدكتور/ محمد علي مارم سفير بلادنا في جمهورية مصر وأعضاء البعثة الدبلوماسيه اليمنية بالقاهرة الاستاذ/نائف البكري وزير الشباب والرياضةً اليوم المصعبي يدعو الجنوبيين لدعم جبهات القتال في بيحان وجه القيادي الجنوبي المهندس علي المصعبي رئيس لجنه التواصل والاتصال لتأسيس مجلس سياسي وطني جنوبي رئيس مجلس أبناء بيحان دعوته لكل أبطال المقاومة الجنوبية