وكيل وزارة الاوقاف: أحبطنا مخططاً إيرانياً لإحداث فوضى في الحج
عدن(عدن الغد)وكالات:
كشفت وزارة الأوقاف اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباطها لمخطط إيراني لإحداث فوضى في الحج الموسم الماضي.
وقال وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة اليمني، الدكتور مختار الرباش، "إن وزارة الأوقاف اليمنية أحبطت مخططاً إيرانياً خطيراً لإحداث فوضى في الحج العام الماضي، عقب محاولة الحوثيين إدخال أكثر من 300 عنصر من المخابرات التابعة للحوثيين والمخلوع صالح والمدربة في إيران، والتي كانت تخطط لإحداث فوضى في الحج".
وأشار الرباش إلى أن "وزارة الأوقاف اليمنية نجحت في تغيير إغلاق الشفرة على الانقلابيين في صنعاء، وفتح مكتب مصغر في منفذ الوديعة وآخر في مكة المكرمة، ونجحت الأوقاف بالتعاون مع الأمن اليمني والسعودي في منع تلك العناصر من الدخول إلى الحج، بعد أن كانت تخطط لإحداث فوضى، خططت لها إيران".
وقال إن "الجوازات الخاصة بالحجاج من صنعاء خضعت للفحص والتدقيق، حتى نتمكن من منع العناصر الانقلابية من الدخول إلى مكة المكرمة وإحداث فوضى".
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