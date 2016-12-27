اللواء 115 بلودر يبدأ صرف المرتبات
صورة لعمليات الصرف يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 04:04 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
أعلنت قيادة اللواء 115 بلودر بدء صرف المرتبات للعسكريين التابعيين للواء.
وقال قائد اللواء 115مشاة العميد عبدالله ححسين القفعي لـ(عدن الغد)" إن اللجنة الخاصة بصرف مرتبات العسكريين ومنتسبي اللواء بدأت اعمال الصرف في مقر اللواء الواقع في الضاحية الشمالية للودر".
وتقدم القفعي بالشكر والتقدير لقوات التحالف العربي والى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الاهتمام والدعم لقوات الجيش الوطني التي تشكلت في لودر.
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