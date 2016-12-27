بن دغر: الحكومة تعكف على إعداد موازنة عام 2017م والتي ستكون لكل المحافظات

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن الحكومة تعكف على إعداد موازنة عام 2017م ، والتي ستكون لكل المحافظات اليمنية، حد قوله.

وكتب بن دغر في تغريدات له على موقع "تويتر"، أن الحكومة تسعى بهذه الموازنة إلى إنهاء معاناة المواطنين جراء حرب الحوثي وصالح ونهبهم الاحتياطي النقدي للمجهود الحربي".

وأضاف: أن ميزانية الدولة للعام 2017 ستكون لكل المحافظات اليمنية، وإنه سيتم صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في إطار هذه الموازنة.

وفي تغريدات لاحقة، قال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة تحرص حاليا على الإشراف على عملية صرف رواتب القوات المسلحة والأمن من خلال لجان حكومية بهدف إعداد قاعدة بيانات صحيحة للجنود والضباط الأحرار.

المزيد في أخبار وتقارير لملس : بيحان تسجل انتصارها الأكبر وصف محافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس التقدم الكبير للمقاومة الجنوبية والجيش الوطني بمديريات بيحان الثلاث يوم الثلاثاء بالانتصار الاكبر . وقال لملمس في تصريح كلية التربية صبر بلحج تتسلم تجهيزات مكتبية مقدمة من دولة الكويت الشقيق ( حملة الكويت الى جانبكم ) في اطار حملة الكويت الى جانبكم و مشروع اعادة تأهيل كلية التربية صبر من قبل دولة الكويت الشقيق تسلم نائب عميد الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتور غسان عبد الواحد السعودية تعلن عن حجم المساعدات المقدمة لليمن بـ456 مليون دولار أمريكي أعلنت السفارة السعودية في القاهرة أن قيمة المساعدات المقدمة من المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى اليمن، 456 مليون دولار أمريكي،