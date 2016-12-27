بن دغر: الحكومة تعكف على إعداد موازنة عام 2017م والتي ستكون لكل المحافظات
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 04:04 مساءً
عدن الغد/ عدن:
عدن الغد/ عدن:
قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن الحكومة تعكف على إعداد موازنة عام 2017م ، والتي ستكون لكل المحافظات اليمنية، حد قوله.
وكتب بن دغر في تغريدات له على موقع "تويتر"، أن الحكومة تسعى بهذه الموازنة إلى إنهاء معاناة المواطنين جراء حرب الحوثي وصالح ونهبهم الاحتياطي النقدي للمجهود الحربي".
وأضاف: أن ميزانية الدولة للعام 2017 ستكون لكل المحافظات اليمنية، وإنه سيتم صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في إطار هذه الموازنة.
وفي تغريدات لاحقة، قال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة تحرص حاليا على الإشراف على عملية صرف رواتب القوات المسلحة والأمن من خلال لجان حكومية بهدف إعداد قاعدة بيانات صحيحة للجنود والضباط الأحرار.
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