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أخبار وتقارير

العقيلي : لامشاركة فعلية للواء 26 في عمليات التحرير ببيحان

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 02:21 مساءً
بيحان ((عدن الغد)) خاص:

نفى القائد في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الحسن العقيلي أي مشاركة حقيقية لقوات اللواء 26 في معارك تحرير بيحان يوم الثلاثاء .

 وقال في تصريح لصحيفة "عدن الغد"" :" سيطرنا على الساق ومنعنا اي مشاركة للوا الشمالي 26 وندعو ابناء الجنوب للزحف لتعزيز الجبهات

وأكد القائد الميداني في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الشيخ الحسن العقيلي بان الأخبار المتداولة عن مشاركة قوه من   اللواء 26  الشمالي في تحرير منطقة الساق ببيحان لا أساس لها من الصحة وان القوه المسيطرة على المنطقة هي تابعة للمقاومة الجنوبية وان أطقم اللواء 26 منعت من قبل المقاومة الجنوبية من دخول الحدود الجنوبية

 وقال العقيلي لدينا القدرة لتحرير بلادنا كاملة ونحن في طريقنا إلى منطقة الصفحة ، ودعا العقيلي أبناء الجنوب للزحف من كل المناطق لتعزيز الجبهات في بيحان لطرد الغزاة داعيا وسائل الإعلام لتحري المصداقية في نقل الأخبار.


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تعليقات القراء
237202
[1] خف علينا شوي
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016
عولقي | عتق
ياعمي خف علينا لكم سنتين واقفين الجبهات كلها لاتتحرك الا بعد موافقه التحالف وبقرار سياسي وجزء كبير من ابناء شبوه تربطهم علاقات ود ونسب وعادات وتقاليد مع اهل مارب وابين والبيضاء وحضرموت .. نغمه الحراك وغيره ماتمشي معانا في شبوه

237202
[2] تعليقي على صاحب العولقي صاحب عتق
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016
عولقي من بيحان | الجنوب
الود الذي ذكرته غير منكور بين اهل شبوة وحضرموت والنعم فيهم لكن ايش حشر بالدحابشه بيننا ؟؟ أليست كوارث الجنوب كلها منذ الاستقلال 67 إلى اليوم الا من هذه المناطق الذي ذكرتها واظف إليها تعز؟؟ بدون الخلاص النهائي من الدحابيش.. بالمناسبة هل انت دحباشي علقت بانتحال اسم جنوبي وقبيلة جنوبيه؟؟ لأن المعروف عن الدحابشه أن يتقربون بالكذب إلى الله

237202
[3] رد على المعلق الأول
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016
سعيد الحضرمي | حضرموت
لا دخل للود وعلاقات النسب في تحرير الأرض.. الشماليون إحتلوا الجنوب وقتلوا الآلاف من الجنوبيين (عسكريين ومدنيين)، وسلبوا ونهبوا ثروات الجنوب.. ومن يفضل علاقات النسب على التحرير والإستقلال، فليذهب إلى اليمن الشمالي، أو فليُقنع ملايين الجنوبيين بالإستمرار في الوحدة مع الشماليين.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

237202
[4] ردي على تعليق ٢
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016
عولقي | عتق
والله ياخي بلاوينا كلها من عفاش انا معاك في كذا والدليل هناك الكثير من مشايخنا مازال ولائهم لعفاش ولكانت اتحررت بيحان بدري ومازال السلاح يصل اليهم عن طريق شبوه والا بتنكر مشايخ المال والضلال ليش القاعده مستوطنه عندنا والا بتنكر هذي كمان ياخي احنا واهل مارب والبيضاء علاقه نسب واخوه لاتحشر الوضع السياسي بكل شي شوف هات واحد من شبوه وشوف لهجته ولبسه وكلمني هو اقرب لمارب والبيضاء والا الى لحج والضالع



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