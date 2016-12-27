العقيلي : لامشاركة فعلية للواء 26 في عمليات التحرير ببيحان

نفى القائد في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الحسن العقيلي أي مشاركة حقيقية لقوات اللواء 26 في معارك تحرير بيحان يوم الثلاثاء .

وقال في تصريح لصحيفة "عدن الغد"" :" سيطرنا على الساق ومنعنا اي مشاركة للوا الشمالي 26 وندعو ابناء الجنوب للزحف لتعزيز الجبهات

وأكد القائد الميداني في المقاومة الجنوبية بمديريات بيحان الشيخ الحسن العقيلي بان الأخبار المتداولة عن مشاركة قوه من اللواء 26 الشمالي في تحرير منطقة الساق ببيحان لا أساس لها من الصحة وان القوه المسيطرة على المنطقة هي تابعة للمقاومة الجنوبية وان أطقم اللواء 26 منعت من قبل المقاومة الجنوبية من دخول الحدود الجنوبية

وقال العقيلي لدينا القدرة لتحرير بلادنا كاملة ونحن في طريقنا إلى منطقة الصفحة ، ودعا العقيلي أبناء الجنوب للزحف من كل المناطق لتعزيز الجبهات في بيحان لطرد الغزاة داعيا وسائل الإعلام لتحري المصداقية في نقل الأخبار.

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