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القوات الجنوبية تستجيب لجهود وساطة عفو عام بشبوة

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 01:13 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

استجابت القوات الجنوبية في شبوة لوساطة قادتها زعامات قبيلة في شبوة لجهود العفو العام عن المنصرين لجماعة الحوثي في بيحان.

 وقالت مصادر قبيلية لـ(عدن الغد) إن وساطة قبلية قامت بها زعامات قبلية هدفت الى العفو العام عن المناصرين للحوثيين في بلدة بيحان بشبوة.. مؤكدة ان القوات الجنوبية استحابة ورحبت بتلك الجهود.

 وقالت المصادر ان الهدف من الوساطة هو تأمين حياة واسر من كانوا يناصرون الميليشيات الانقلابية التي تم دحرها الثلاثاء من البلدة الجنوبية.


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