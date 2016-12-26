اجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء يوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بقائد لواء الصحراء بجبهة البقع العميد مهران القباطي للاطلاع على سير عملية صرف رواتب القوات المسلحة في اللواء .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على الإشراف على عملية صرف رواتب القوات المسلحة والأمن من خلال لجان حكومية حرصاً منها على إعداد قاعدة بيانات صحيحة لجنود وضباط القوات المسلحة والأمن الذين يدافعون عن الجمهورية والوحدة والشرعية التي تعرضت لغدر المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية و دمرت كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ونهبت الأسلحة لتسخرها في قتل الوطن والمواطن .

واشاد الدكتور بن دغر بالانتصارات والبطولات التي حققها لواء الصحراء ضَد مليشيا الحوثي وصالح في جبهة البقع.. مشيداً بصمود جنود وضباط اللواء منذ أن تسلموا مهمتهم في هذه الخدمة.

وحث رئيس الوزراء قائد اللواء على مواصلة مشوار الكفاح في استعادة الدولة واجتثاث كل من يريد زعزعة أمن واستقرار المواطن.

من جهته عبر قائد لواء الصحراء عن شكره لدولة رئيس الوزراء على الجهود التي يوليها بالاهتمام بالقوات المسلحة والأمن ..مؤكداً ان أفراد وضباط اللواء على العهد والشرف الذين قطعوه على أنفسهم في الدفاع عن المصالح العليا للوطن التي تعرضت وتتعرض لأخطار محدقة جراء الصلف والتعنت وسوء التفكير والخيانة المرتبطة بمصالح إقليمية معادية لليمن واليمنيين والمنطقة بأسرها.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الوزراء يطّلع على سير عمليات صرف الرواتب في لواء الصحراء بجبهة البقع اجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء يوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بقائد لواء الصحراء بجبهة البقع العميد مهران القباطي للاطلاع على سير عملية صرف رواتب وفاة جندي وإصابة9آخرين في حادث مروري لطقم بجبهة كهبوب قال القائد الميداني بجبهة كهبوب الاخ سلطان العركمي ان جندي بلواء زائد توفي اليوم إثر حادث مروري في راس العارة بالمضاربة بعد عودة مجندين يتبعون لواء زائد قادمين من بن حبتور : لهذه الاسباب انشققت عن الرئيس هادي واراهن على عدم قدرة الشرعية تشغيل البنك المركزي في عدن كشف رئيس وزراء حكومة الحوثيين وصالح "عبدالعزيز بن حبتور"سبب تخليه عن الرئيس هادي وقال في لقاء اجرته معه قناة العالم الايرانية مساء الاثنين،أن سبب تخليه عن