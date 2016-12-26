وفاة جندي وإصابة9آخرين في حادث مروري لطقم بجبهة كهبوب
الاثنين 26 ديسمبر 2016 10:55 مساءً
رأس العارة.عدن الغد.صادق البوكري
رأس العارة.عدن الغد.صادق البوكري
قال القائد الميداني بجبهة كهبوب الاخ سلطان العركمي ان جندي بلواء زائد توفي اليوم إثر حادث مروري في راس العارة بالمضاربة بعد عودة مجندين يتبعون لواء زائد قادمين من جبهة كهبوب نحو عدن.
واضاف العركمي ان الطقم العسكري انقلب في منطقة الهجيمة براس العارة ما ادى الى وفاة الجندي ابراهيم الصبيحي.
واشار العركمي الى سقوط 9جرحى آخرين كانوا ضمن الجنود العائدين من جبهة كهبوب موضحا ان احدهم ويدعى اسيم عبدالله ثابت مكروه حالته خطرة.
واوضح العركمي في تصريحه لعدن الغد ان جميع جرحى الحادث المروري تم نقلهم الى مستشفى اطباء بلا حدود.
هذا ويشهد خط المضاربة الساحلي حوادث مرورية متكررة بسبب سوء التصميم الهندسي للشركات المنفذة للمشروع والاهمالى الذس تسبب في ازهاق ارواح الابرياء المسافرين.
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